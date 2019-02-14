Sevgililer Günü'nde yalnızım diye üzülmeyin! Bu 10 neden sizi sevindirecek

Ne tercih edersiniz - yalnızlığı mı yoksa bir ilişki içinde olmayı mı?

Yalnız olmanın getirdiği olumlu özellikler

NE İSTERSEN YAPABİLİRSİN Herkes farklıdır ve bunu uzun süredir ilişki içinde olanlar çok iyi bilir. Akşam yemeği için ne yenecek, alışveriş mi futbol maçı mı, kişisel zevkleriniz mi, onun zevklerine ayak uydurmak mı? zaman zaman eşinizle bu tür tartışmalar yaşarsınız ama onu incitmek de istemezsiniz. Ancak bekar olduğunuzda istediğinizi yapma hakkınız var ve bu senin seçimin kimse seni suçlamayacak. Başka birinin ihtiyaçlarını ve zevklerini göz önünde bulundurmanız gerekmez ve bu sahip olabileceğiniz en iyi özgürlük türüdür.

RAHATLIĞINIZI FEDA ETMENİZ GEREKMEZ Zor bir iş gününün ardından, muhtemelen sağlıklı bir akşam yemeği yemek veya gece boyunca yorgan savaşı vermek istemiyorsunuzdur. Yapılan bazı çalışmalara göre iyi bir gece uykusu almanın en iyi yolunun da yalnız uyumaktan geçtiği kanıtlanmış. Ve muhtemelen bildiğiniz gibi, iyi uyuyanlar daha güçlü bağışıklık sistemine sahip, diyabet hastası olma eğilimi riski ise daha düşüktür.

DAHA İYİ GÖRÜNÜYORSUN Bir ilişki içinde olan kişiler genellikle daha hızlı kilo alıyorlar. Çünkü çiftler birlikte vakit geçiriyorken televizyon izlemeyi, yemek yemeyi ve diğer padif etkinlikleri seçiyorlar. Yalnızlık size vücudunuza konsantre olma fırsatı verir. Aslında, bazı çalışmalar bekar insanların düzenli egzersiz yapma ve önerilen haftalık fiziksel aktivite miktarını karşılama ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu yüzden evli yaşıtlarından daha iyi ve daha ince gözüküyorlar.

ARKADAŞLARINIZLA İLİŞKİNİZ GÜÇLÜDÜR Eğer bir ilişki içindeyseniz, kişisel özgürlüğünüzü feda etmek zorunda kalırsınız. Arkadaşlarınızla birlikte olmak için zaman bulmak kolay değil çünkü her zaman göz önünde bulundurmanız gereken bir partneriniz var. Bunu anlamak çok zor değil - çiftler birlikte çok fazla zaman geçirirler, böylece ilişkilerini geliştirebilirler. Bekar insanların arkadaşlarıyla ve komşularıyla şahsen ve sosyal medya aracılığıyla sosyalleşmeleri daha muhtemeldir ve ayrıca çeşitli sosyal aktivitelere daha sık katılmaktadırlar. Bu yüzden bekar olmanın faydalarından biri, yalnızlığın sizin rahat bölgenizden çıkmanıza, birçok yeni arkadaş edinmenize ve eskilerle iletişim halinde olmanıza yardımcı olmasıdır.

TEK SORUMLULUĞUNUZ KENDİNİZ Bekar olduğunuzda, sadece kendinizden sorumlusunuz. Akşam gideceğiniz bir restauranta son anda gelmek istemeyen bir partner sanırız sadece sinirinizi bozabilir. Oysa bekarken kendi planlarınızı yapabilirsiniz ve hiçbir şey sizi engelleyemez. Bekar insanlar zamanları üzerinde tam kontrol sahibi olurlar. Gecenin bir yarısı akşam yemeği yemek, hafta sonu için başka bir ülkeye seyahat etmek, sabahın erken saatlerinde sinemaya gitmek - sınırlama yok, kurallar tamamen sizin.

KENDİNİZİ DAHA RAHAT HİSSEDERSİNİZ Bir ilişki içindeyken, belirli durumlarda davranışımızı sürekli olarak analiz ediyoruz, çünkü bir çift olarak geleceğimiz için endişeleniyoruz. Sevdiklerimizi korkutabilecek hatalar yapmaktan korkuyoruz ve bu hayatımızda ek bir baskı oluşturuyor. Bekar olmak, stres ve endişe düzeyinizi önemli ölçüde azaltır ve duygularınızı nasıl daha iyi kontrol edebileceğinizi öğretir. Yani romantik problemlerle uğraşmak zorunda kalmayacağınız zaman, zihinsel olarak daha güçlenir ve daha rahat hissetmeye başlarsınız.

DAHA ÜRETKEN OLURSUNUZ Yalnızlık konsantrasyonunuzu arttırır ve verimliliğinizi arttırır. Bu nedenle çoğu sanatçı, müzisyen ve yazar, çalışırken tüm dikkat dağılmalarını ve kesintileri gidermeye çalışır. Böylece, bütün gün eşinizle sohbet etmek yerine, sonunda işinize konsantre olabilirsiniz. Bu, daha kısa sürede daha fazla iş yapmanıza ve muhtemelen başarılı bir kariyer oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

KENDİ ÖNCELİKLERİNİ BELİRLERSİN Bir ilişki içindeyken, her zaman eşinizin görüşünü dikkate almanız gerekir. Bu yüzden çiftlerin çoğu düğünler, tatiller ve diğer önemli olayları birlikte planlamak için çok zaman harcıyor. Bununla birlikte, hiçbir zaman kendi yaşamlarından en iyi şekilde nasıl faydalanacaklarını planlamazlar ve bu da sonunda onları memnuniyetsiz kılar. Hayatınızı bir birey olarak yaşadığınızdan emin olmak önemlidir ve romantik bir ilişkiden kopmak bu konuda yardımcı olabilir. Yalnız zaman geçirmek, sizin için neyin önemli olduğunu değerlendirme ve gerçek tutkularınıza göre kendi hedeflerinizi oluşturma şansını verebilir. Ancak o zaman hayatında bir amaç olduğundan emin olabilirsin.

ENERJİNİZ ÖNEMLİDİR Bazı insanlarla ilişkinizi canlı tutmak çok yorucu olabilir. Bu yüzden eşinizin kelimenin tam anlamıyla enerjinizi tükettiğini düşünüyorsanız, bu birbirinizle uyumsuz olduğunuzun bir işareti olabilir. Anlamanız gereken en önemli şey yalnız kalmakta yanlış bir şey olmamasıdır. Aksine, yanlış insanlardan kaçındığımızda, bir seçim yapıyoruz ve bizim için en iyi insanı hayatımıza getirmek için yer açıyoruz. Bu arada, boş zamanınızı ve enerjinizi gerçekten ilgilendiğiniz şeylere dönüştürebilir ve hayatınızın tadını çıkarabilirsiniz.