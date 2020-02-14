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Sevgililer Günü’ne özel kardan sevgili yaptılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 14:11 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde restoran çalışanları 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla el ele tutuşan kardan sevgili yaptı.

İlçede Sivas caddesinde bir restoran çalışanları farklık olsun diyerek 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla restoran önündeki kaldırıma kardan sevgili yaptılar. Kaldırımdan yürüyen vatandaşların ilgisini çeken kardan sevgililerin yapımı yaklaşık yarım saat sürdü. Dikkat çeken kardan sevgilileri gören vatandaşlar fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Restoran çalışanları her kar yağdığında kardan adam veya değişik kardan yapılar yaptıklarını ve bu günde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sevgili çift yaptıklarını söyledi.

(İHA)

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