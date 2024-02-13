KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Aşk - Cinsellik
    4. Sevgililer Günü nedir? 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?

    Sevgililer Günü nedir? 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    12.02.2024 18:55 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sevgililer Günü'ne ait detaylar her şubat ayına az bir zaman kala sorgulanmaya başlar. Her sene şubat ayında heyecanla kutlanan bu özel günde, sevgililerini ve eşlerini mutlu etmek isteyen kişiler, hediye ve sürpriz araştırmalarına başlar. Bunun yanı sıra bu özel günün tarihi de en çok merak edilen konulardan biridir. Peki, Sevgililer Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

    Çıkış noktası Batı olan ardından tüm dünyaya yayılan Sevgililer Günü'nde eşler, sevgililer birbirlerine sevgisini ifade eder ve birbirlerini mutlu etmek için birçok sürpriz planlarlar. Sevgililer Günü'nün tarihi hikâyesi Roma Katolik Kilisesi'ne dayanır. Valentine adındaki bir din adamının anısına ilan edilen bir anma günü olarak ortaya çıktığı söylenir. Bu neden ile genellikle "Aziz Valentin Günü" (St. Valentine's Day) olarak bilinir.

    Diğer yandan tüm dünyada aşk ve romantizmin heyecanını yaşatan özel günlerden biri olan 14 Şubat, kimilerinin düşüncesine göre ticari kazanç peşinde olan piyasa ekonomisi faktörlerinin işine yarayan bir araçtır. Ancak 14 Şubat'ın kökeni kapitalist ekonomi sisteminin ortaya çıkmasından çok daha eski tarihlere kadar uzanır.

    Sevgililer Günü nedir?

    Sevgililer Günü, her sene 14 Şubat tarihinde birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Tarihi, Roma Katolik Kilisesi'ne uzanan bu gün, Valentine adındaki bir din adamının anısına ilan edilen bir bayram günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Batı toplumlarında genellikle "Aziz Valentin Günü" olarak adlandırılır. Batı medeniyetlerinde Valentine kelimesi, hoşlanılan kişi ya da sevgili anlamlarında da kullanılır.

    Günümüzde dünyanın pek çok noktasında sevgililerin birbirine hediyeler verdiği, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak kutlanmaya devam etmektedir. Valentine Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu bir çağda; gençlerin gizlice evlenmelerine yardım ettiği için öldürülmüştür. Bu nedenle ölüm tarihi 14 Şubat Sevgililer Günü olarak kutlanır.

    14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

    Sevgililer Günü ne zaman ortaya çıktı sorusunun yanıtı olarak, bu özel günün aşk ile ilişkisi antik çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile şubat ayı ortasının arasında kalan zaman dilimi Gamelyon ayı olarak adlandırılır ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanır.

    Peki Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı diye soracak olursanız; Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercus'un din alimleri tanrıya keçi kurban ederlerdi. Kurban edilen keçilerin derilerini kafalarının üstüne koyarak Lupercus'u simgeleyip, Roma sokaklarında koşturup, herkese dokunurlardı.

    Genç kızlar gönüllü olarak katılır ve bereket tanrısının temsili dokunuşundan yararlanmak için çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları daha kolay bir hâle gelecekti. Lupercalia bayramının arife günü olan 14 Şubat'ta genç erkeklerin genç kızların isimleri kağıtlara yazılıp kura çekilirdi ve bu gençler bayram boyunca 'çift' olurlardı.

    Günümüzdeki 14 Şubat hikayesi nedir sorusunun cevabı ise 469'lu yıllarda Papa’nın bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin vermesine kadar uzanır. Bu noktada Sevgililer Günü kime ait, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kim icat etti gibi konular sıklıkla merak edilir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir. Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda görülmüştür.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    '3 ayda 30 kilo verdirdiğim danışanıma uyguladığım tarif''3 ayda 30 kilo verdirdiğim danışanıma uyguladığım tarif'
    Uyumadan 2 saat önce içildiğinde mucizevi etki gösteriyor!Uyumadan 2 saat önce içildiğinde mucizevi etki gösteriyor!
    En çok boşanan burçlar belli oldu! İşte liste...En çok boşanan burçlar belli oldu! İşte liste...
    Anahtar Kelimeler:
    Sevgililer Günü Sevgililer Günü anlamı sevgi isimleri
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

    Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

    Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.