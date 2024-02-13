Sevgililer Günü nedir? 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?

Çıkış noktası Batı olan ardından tüm dünyaya yayılan Sevgililer Günü'nde eşler, sevgililer birbirlerine sevgisini ifade eder ve birbirlerini mutlu etmek için birçok sürpriz planlarlar. Sevgililer Günü'nün tarihi hikâyesi Roma Katolik Kilisesi'ne dayanır. Valentine adındaki bir din adamının anısına ilan edilen bir anma günü olarak ortaya çıktığı söylenir. Bu neden ile genellikle "Aziz Valentin Günü" (St. Valentine's Day) olarak bilinir.

Diğer yandan tüm dünyada aşk ve romantizmin heyecanını yaşatan özel günlerden biri olan 14 Şubat, kimilerinin düşüncesine göre ticari kazanç peşinde olan piyasa ekonomisi faktörlerinin işine yarayan bir araçtır. Ancak 14 Şubat'ın kökeni kapitalist ekonomi sisteminin ortaya çıkmasından çok daha eski tarihlere kadar uzanır.

Sevgililer Günü nedir?

Sevgililer Günü, her sene 14 Şubat tarihinde birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Tarihi, Roma Katolik Kilisesi'ne uzanan bu gün, Valentine adındaki bir din adamının anısına ilan edilen bir bayram günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Batı toplumlarında genellikle "Aziz Valentin Günü" olarak adlandırılır. Batı medeniyetlerinde Valentine kelimesi, hoşlanılan kişi ya da sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde dünyanın pek çok noktasında sevgililerin birbirine hediyeler verdiği, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak kutlanmaya devam etmektedir. Valentine Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu bir çağda; gençlerin gizlice evlenmelerine yardım ettiği için öldürülmüştür. Bu nedenle ölüm tarihi 14 Şubat Sevgililer Günü olarak kutlanır.

14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Sevgililer Günü ne zaman ortaya çıktı sorusunun yanıtı olarak, bu özel günün aşk ile ilişkisi antik çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile şubat ayı ortasının arasında kalan zaman dilimi Gamelyon ayı olarak adlandırılır ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanır.

Peki Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı diye soracak olursanız; Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercus'un din alimleri tanrıya keçi kurban ederlerdi. Kurban edilen keçilerin derilerini kafalarının üstüne koyarak Lupercus'u simgeleyip, Roma sokaklarında koşturup, herkese dokunurlardı.

Genç kızlar gönüllü olarak katılır ve bereket tanrısının temsili dokunuşundan yararlanmak için çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları daha kolay bir hâle gelecekti. Lupercalia bayramının arife günü olan 14 Şubat'ta genç erkeklerin genç kızların isimleri kağıtlara yazılıp kura çekilirdi ve bu gençler bayram boyunca 'çift' olurlardı.

Günümüzdeki 14 Şubat hikayesi nedir sorusunun cevabı ise 469'lu yıllarda Papa’nın bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin vermesine kadar uzanır. Bu noktada Sevgililer Günü kime ait, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kim icat etti gibi konular sıklıkla merak edilir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir. Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda görülmüştür.

