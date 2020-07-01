Sevgiliniz bu hediyelere bayılacak! Mutluluk garantili hediye rehberi...

Herkesin zevki farklıdır. Kimisi anlamlı bir mektuptan hoşlanır kimisi ise pahalı hediyelerden. Bu listede her hediye türüne yer vermeye çalıştık. Yapmanız gereken tek şey partnerinizin zevkine uygun olan bir hediye seçmek! Onun yüzündeki tebessümü gördüğünüzde buna değeceğini anlayacaksınız. Hadi o zaman başlayalım...

BU HEDİYELERİ GÖRDÜĞÜNDE SİZE YENİDEN AŞIK OLACAK!

Sevdiğiniz insanın gülümsemesini görmek hayattaki en güzel şeyler arasındadır. Onu her daim gülümsetecek ve heyecanlandıracak hediye önerilerimiz var!

ONA BİR MUTLULUK KAVANOZU HAZIRLAYIN!

365 tane renkli kağıt edinin.

Bir kavanozun dış tarafını fotoğraflarınızla kaplayın.

Yılın her bir günü için kağıtların içine bir mesaj yazın. Bu dünyanın en romantik hediyelerinden biri olabilir!

BU ZAMANA KADAR ÇEKMİŞ OLDUĞUNUZ TÜM FOTOĞRAFLARDAN ALBÜMLER YAPIN!

Fotoğraflar bilgisayarlarda, telefonlarda ve fotoğraf makinelerinde kalmasın. Hayatın içine karışsınlar öyle değil mi?

Bu zamana kadar çekilmiş olduğunuz her bir fotoğrafı çıkarttırın ve sevimli albümler oluşturun.

Fotoğrafların arkasına sevgi dolu sözler içeren minik mesajlar yazabilirsiniz.

ONA BİR ŞEY ÖRÜN!

Tamamen sizin emek sarf ettiğiniz bir hediye olacak bu!

En sevdiği renkten bir ip alın.

Atkı, kazak, hırka, çorap... Elinizden ne geliyorsa onu örün. Oldukça romantik bir hediye!

UZUN ZAMANDIR İSTEDİĞİ BİR ŞEYİ HEDİYE EDİN!

Dışarıda beraber dolaştığınız bir anda hoşuna giden bir şeyi illa ki size söylemiştir.

Her neyi beğendiyse onu hediye edin.

İstediği şeyi unutmamanız ve buna dikkat etmiş olmanız oldukça romantik bir sebep!

SÜRPRİZ BİR PARTİ HAZIRLAYIN!

Sürpriz bir parti hazırlamanız için o günün onun doğum günü olmasına gerek yok.

Rastgele bir gün sevdiklerini eve çağırın ve sürpriz bir parti hazırlayın.

Bu, ona iyi ki varsın demenizin en güzel yollarından biri olur.

GÜZEL BİR TATİLE KİM HAYIR DER?

Uzun zamandır gitmek istediği bir ülke ya da şehir varsa tatil için oraları araştırın.

Sonrasında birkaç günlük bir tatile gidin.

Bu jestiniz karşısında çok sevinecek ve tatil süresince stresli dönemlerin yorgunluğundan uzaklaşacak.

MÜZİK RUHUN GIDASIDIR!

Bir müzik çalar satın alın!

En sevdiği şarkıları müzik çaların içerisine ekleyin.

İkinizin sevdiği aşk şarkılarını da dahil etmeyi unutmayın. Bu hediye karşısında çok duygulanacak.

KONSER KEYFİ!