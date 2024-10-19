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  4. Sevgilisini başka bir adamla yakaladı! Öfkesine hakim olamayan adamın görüntüleri anbean kameraya yansıdı

Sevgilisini başka bir adamla yakaladı! Öfkesine hakim olamayan adamın görüntüleri anbean kameraya yansıdı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.10.2024 08:09
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Çin'in Henan eyaletinde yaşanan bir olay sosyal medyadan paylaşılınca çok konuşuldu. Görüntülerde bir kadın ve bir adamın arabanın hemen yanında kavga ettikleri görüldü. Kavganın nedeninin ihanet olduğu açıklanırken kız arkadaşını başka bir kişiyle yakalayan adamın öfkesi saniye saniye apartmandaki bir kişi tarafından kaydedildi.

Sevgilisini başka bir adamla yakaladı! Öfkesine hakim olamayan adamın görüntüleri anbean kameraya yansıdı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yerleşti. Görüntülerde bir adamın kendisini aldatan kız arkadaşını darp ettiği anlar yer aldı.

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Kız arkadaşı yatakta başka bir kişiyle yakalayınca öfkeden deliye dönen adam sokak ortasında kavga çıkarttı. Öfkesine hakim olamayan adam sevgilisini defalarca kez itti ve yere düşmesine neden oldu.

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Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının adeta ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları erkeklerin güç kullanmasını eleştirdi. Bazıları ise genç kadının davranışını kınadı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya aldatmak ihanet
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