Sevgilisini başka bir adamla yakaladı! Öfkesine hakim olamayan adamın görüntüleri anbean kameraya yansıdı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yerleşti. Görüntülerde bir adamın kendisini aldatan kız arkadaşını darp ettiği anlar yer aldı.

Kız arkadaşı yatakta başka bir kişiyle yakalayınca öfkeden deliye dönen adam sokak ortasında kavga çıkarttı. Öfkesine hakim olamayan adam sevgilisini defalarca kez itti ve yere düşmesine neden oldu.

Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının adeta ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları erkeklerin güç kullanmasını eleştirdi. Bazıları ise genç kadının davranışını kınadı.