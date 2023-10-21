Sevgilisini oğlunun mezarını ziyaret ettiği için sopayla döverek öldürdü! Sopasına bir de 'Benny' adını vermiş

Birleşik Krallık'ın Newcastle bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki James Campbell isimli bir adam 10 yıllık sevgilisi Colette Myers'ı yatağında ölü bulduğunu söyleyerek polise haber verdi. Colette Myers'ın yaralanmaları o kadar şiddetliydi ki, yüksek bir binadan düşmeye veya bir trafik kazasına benziyordu. Campbell, her ikisinin de önceki gece içki içtiğini ve onu en son ne zaman gördüğünü hatırlamadığını söyledi.

GERÇEKLER BAMBAŞKA ÇIKTI

Yapılan soruşturmada sevgilisinin ölen oğlunun mezarına gittiğini öğrendikten sonra öfkelenen cani sevgilisinin Myers'ı beyzbol sopasıyla döverek öldürdüğü ortaya çıktı. Birinci derece cinayetle suçlanarak tutuklanan Campbell ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce 40 kez sabıkası bulunan Campbell'ın Colette'e karşı şiddet geçmişi olduğu da belirtildi.