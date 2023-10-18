Cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı! Instagram'da konumunu bildirmesi sonu oldu... Spor salonunda antrenman yaparken iki kişi tarafından vuruldu

Brezilya'nın Sao Paulo yakınlarındaki bir spor salonu kabus dolu anlara sahne oldu. Eski vücut geliştirme şampiyonu Eustacio Batista antrenman yaptığı sırada iki kişi tarafından vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Güvenlik görüntüleri, iki katilin Batista'nın antrenman yaptığı ağırlık alanına koşmadan önce spor salonuna giriş anlarını gösteriyor. Her ikisi de kısa sürede onu köşeye sıkıştırdı ve vücut geliştirmeciye ateş etmeye başladı. 27 yaşındaki Batista, yere yığılmadan önce yakın mesafeden yapılan birkaç el ateşle kurşunlandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINDAN YERİNİ ÖĞRENMİŞLER

Saldırganlar cinayet mahallinden kaçmadan önce ateş etmeye devam etti. Olay yere gelen polis ekipleri cinayete ilişkin soruşturma yürütürken zanlıların Batista'nın yerini sosyal medyadan yaptığı konum paylaşımı sayesinde öğrendiklerini fark etti.

Ödüllü vücut geliştirmeci, vurularak öldürülmeden sadece birkaç dakika önce telefonundan bir Instagram hikayesini güncelliyordu. Şüphelilerin henüz yakalanmadığı belirtildi.







