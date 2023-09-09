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    4. Hindistan’da toplu tecavüz skandalı! 14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti... Yetmedi diri diri yakıldı

    Hindistan’da toplu tecavüz skandalı! 14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti... Yetmedi diri diri yakıldı

    09.09.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan toplu tecavüz skandalıyla çalkanırken olaya dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. 14 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğu 11 kişinin cinsel saldırısına uğradıktan sonra diri diri yakıldı. Kızın ağabeyi yanmış bedeni teşhis etmenin zor olduğunu söylerken genç kızı takısından tanıyabildi.

    Hindistan’ın Rajastan eyaletinde 14 yaşındaki kızın bir ormanlık alanda yanmış halde bulunan bedeni ülke gündemine yerleşti. Yaşanan olayın toplu tecavüz vakası olduğu ortaya çıkarken canlı canlı üzerine benzin dökülüp yakıldığı belirtildi.

    İNFİAL YARATAN OLAY

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    Adı açıklanmayan 14 yaşındaki küçük kızın ailesinin koyunlarına bakmak için evden ayrıldı ve uzun bir süre geri dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. Polis ağabeyiyle yaptığı arama çalışmaları sırasında ormanlık bir alanda 14 yaşındaki kızın yanmış haldeki cansız bedenini buldu.

    Olaya ilişkin olarak 11 erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin 400 sayfadan fazla suç dosyasının olduğu, iki kişinin ise yaşının küçük olduğu belirtildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz Hindistan

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