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Sevgilisinin evinde feci şekilde can vermişti! Korkunç olayın bilirkişi raporu çıktı

23.02.2024 18:00
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Zonguldak’ta 3 yıl önce Ayşe Özgecan Usta’nın (28) terastan düştüğü ölümüyle ilgili sevgilisi Bartu Can Akkışla’nın (36), tutuksuz yargılandığı davada bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, Usta’nın 26,12 metre yüksekten saatte 81,36 kilometre hızla 2,3 saniyede yere düştüğü belirtilirken, Akkışla’nın korkuluklardan sarkan ve tutmaya çalıştığı sevgilisinin ağırlığını yukarı çekemeyeceği değerlendirildi. İşte detaylar...

Sevgilisinin evinde feci şekilde can vermişti! Korkunç olayın bilirkişi raporu çıktı

Dehşete düşüren olay, 5 Şubat 2021'de, İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Akkışla'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi, korkuluklara çıkıp aşağı sarktı. Akkışla, Usta'nın yanına gidip tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakılan Bartu Can Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'Taksirle ölüme neden olma' ve kapıyı kilitleyerek Ayşe Özgecan Usta’nın dışarıya çıkmasına engel olduğu gerekçesiyle de ‘kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçlamasıyla toplam 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akkışla'nın ev hapsi, daha sonra ayda 1 kez karakola gidip imza atmasını kapsayan adli kontrol şartına çevrildi.

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ÖZGECAN’IN DÜŞÜŞÜ AYRINTILI İNCELENDİ

Zonguldak 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine Yüksek Fizik Mühendisi, Psikiyatri Uzmanı, Adli Tıp Uzmanı ve Olay Yeri İnceleme Uzmanı’ndan oluşan 4 kişilik bilirkişi heyetince bir rapor hazırlandı. 38 sayfalık bilirkişi raporunda, ifade ve olay gününe dair hastane raporlarının yanı sıra Usta’ya ait geçmiş psikiyatrik muayene notları da yer aldı. Ayrıca raporda, Usta’nın korkuluklardan sarktığı ve Akkışla’nın onu tuttuğu esnada kollarına uygulanan güç nedeniyle uzun süre tutamayacağı belirtildi.

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PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME YAPILDI

Bilirkişi raporunun Özgecan Usta’nın psikiyatrik verilerini değerlendirdiği kısımda, 2 kez depresyon ve 1 kez Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tanısı konarak tedavi uygulandığına değinilse de “Dava dosyasındaki bilgiler ele alındığında ölen kişinin olay tarihindeki ruh sağlığı hakkında kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Psikiyatri ilacı kullandığına dair herhangi bir gösterge bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı. Kanında 1.73 promil alkol tespit edilen Usta’nın olay günü mevcut psikiyatrik durumu hakkında kesin bilgiler sağlanamadığını ancak potansiyel risk faktörleri olabileceğinin değerlendirildiği raporda, “Ölen kişinin yüksek alkol düzeyi ve psikiyatrik geçmişi; intihar riskini potansiyel olarak artıran faktörler olarak kabul edilebilir" denildi. Ancak psikiyatrik değerlendirmelerin diğer kanıtlarla desteklenmedikçe tam olarak aydınlatılmasında tek başına yeterli olmayacağı ifade edildi.

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'SEVGİLİSİNİN YUKARI ÇEKEMEYECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Raporun sonuç bölümünde Usta’nın 26,12 metre yüksekten saatte 81,36 kilometre hızla 2,3 saniyede yere düştüğü ifade edilirken, Usta’nın kanında tespit edilen 1.73 promil alkol düzeyinin bilişsel fonksiyonları ile risk değerlendirme yeteneğini ciddi şekilde bozmuş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Usta’nın kendisini tutan sanığın kollarına uygulanan 637 Newton kuvveti, 40 saniye ile 1 dakika arasında tutabileceği belirtilen raporda, “Uyguladığı kuvvet azaltacak ve yukarı tırmanmasını sağlayacak ayaklarını koyabilecek bir balkon dış duvarı çıkması olmaması, alkol etkisiyle beden gücünü tam anlamıyla kullanamaması ve bedenin ağırlığını bırakması nedeniyle Bartu Can Akkışla’nın bu ağırlığı yukarı çekemeyeceği değerlendirilmektedir” denildi.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Özgecan usta
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