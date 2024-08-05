Sevgilisinin telefonunu karıştıran kadın gördüğüne inanamadı! 'Babaannem öldüğünde...'

Bir kadın, partnerinin bir arkadaşlık uygulaması üzerinden gizlice başka kadınlarla mesajlaştığını öğrendikten sonra yaşadığı kalp kırıklığını dile getirdi.

GÖRDÜĞÜNE İNANAMADI

Mumsnet'te paylaşım yapan kadın, erkek arkadaşının gizlice kadınlara mesaj attığını tesadüfen öğrendiğini açıkladı. Yatakta uyurken telefonuna gelen mesajları gören kadın, hakaret üstüne hakaret ekleyerek, bunun uzun süredir ara ara orada olduğunu ve hatta büyükannesi öldüğünde bile başka kadınlarla konuştuğunu söyledi.

Kadın, "Bu da ilk sefer değil ve ne yapacağımı bilmiyorum" diye itiraf etti. "Neden etrafta dolandığımı bilmiyorum, onu seviyorum ama ondan nefret ediyorum. Ne yapacağım?" diye yakındı.

Hemen "onu uyandırıp dışarı atma" düşüncesine direndikten sonra, sabahleyin iş için saat 5'te alarmı çaldığında bunu yapmaya meyilli olduğunu söyledi ve "Kendimi çok kaybolmuş hissediyorum." dedi.

Kadın kısa süre sonra, kendisinden kurtulmasını söyleyen diğer Mumsnet kullanıcılarından gelen yoğun bir tepkiyle karşılaştı. "Sana bunu söylemekten nefret ediyorum ama sen onu affedip, yas tutarken bile sana saygısızlık etmesinin sorun olmadığını söylediğin için durmayacak ve devam edecek." diye yanıtladı biri. Diğer bir kullanıcı, "Buna katlanmayı sen seçtin. Böyle mesajlar gördüğün halde neden uyumasına izin veriyorsun? Üzerine bir bardak su at ve gitmesini iste." şeklinde yazdı.