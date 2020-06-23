Sevilen seks pozisyonuna göre karakter analizi

Sevdiğiniz müzik tarzı, okuduğunuz kitaplar, davranış biçiminiz, olaylar karşısındaki tutumunuz karakterinizin birer parçasıdır. Hatta sigara içişiniz, şarap kadehini tutuşunuz, telefonla konuşma şekliniz, mimikleriniz, gülümserken dudağınızın aldığı biçim bile... Bu ve buna benzer özellikler karakterinizle ilgili ipuçları verir. İnsanlar bu davranışlarınıza bakarak sizinle ilgili az çok fikir sahibi olabilirler. İster bilinçli şekilde yapmış olun ister bilinçsiz, yaptığınız her hareketin sizi anlatan bir yönü varsa sevdiğiniz şeylerin de bir hikayesi ve sizinle bütünleşen bir yanı var. Bu durum cinsel yaşamınız için de geçerli elbette. Yani sevdiğiniz seks pozisyonları da karakterinizle ilgili bazı ipuçları veriyor. 1. Doggy style pozisyonu Eğer favori seks pozisyonunuz "doggy style" ise siz ipleri elinde tutmayı seven ancak ipler sizin elinizde olsa bile partnerinizin sizin üzerinizde üstünlük sağladığını zannetmesine izin veren bir kadınsınız. Çünkü bu zekice düşünce sizi zevkten deliye döndürüyor. Ancak asıl hedefiniz hiç kuşkusuz içinizdeki gerçek benliğinizi keşfetmek. Farklı yollara saparak macera aramaktansa hedefe giden yoldan çıkmama taraftarısınız. Yani amacınıza odaklanmışsınız ve tek derdiniz o amaca ulaşmak.

2. 69 pozisyonu 69 pozisyonunu seven bir kadın, gelenekçi ruhun bir yansımasıdır. Biraz eski kafalı olsanız da özgün bir tarafınız da yok değil. Ayrıca ateşli ve karşı konulamaz bir kadınsınız. Karşınıza çıkan her olasılığı fırsata çevirmek konusunda da üstünüze yok. Son derece sosyal ve kendine olan güveni yüksek bir kadın olmanıza rağmen olaylara bodoslama dalmayı sevmiyorsunuz. Temkinlisiniz ancak deli bir tarafınız da var, bazen kendinize sınır koymadan istediğiniz ne varsa yapıyorsunuz. 3. Misyoner pozisyon Misyoner benim favori pozisyonum diyorsanız, koyduğu kuralları çiğnemekten hoşlanmayan ve "en iyi yol bildiğin yoldur" felsefesinden şaşmayan klasik bir kadınsınız. Her ne kadar sıkıcı gibi görünseniz de aslında tam anlamıyla erkekler için aranan kansınız. Çünkü eşine sadık, nazik, iyimser, kudretli ve asilsiniz. Günlük yaşamınızda kendinize bir yol çizmişsiniz ve o yolda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Abartıdan uzak bir yaşamı benimsiyorsunuz, çılgınlık yapmak ya da seks hayatına fanteziler karıştırmak sizin işiniz değil. Tek derdiniz sizi seven ve değer veren bir eşe sahip olmak ve onunla bir ömür mutlu mesut yaşamak.

4. Kaşık pozisyonu Kaşık pozisyonunu seven bir kadınsanız alışılmışın dışına çıkmaktan hoşlanmadığınızı söyleyebiliriz. Kalıpların dışına çıkmayı sevmiyorsunuz, yani kendi bölgenizin dışına çıkmadan dostlarınızla birlikte olmak size güven veriyor. Alışılmışın dışına çıkmak istemeyişiniz aslında korkuyor olmanızdan kaynaklanıyor. Yapmakta iyi olduğunuz şeyler konusunda kendinize güvenirken bilmediğiniz konularla karşılaştığınızda hemen panik oluyorsunuz. Yani işleri berbat etmek sizin en büyük kabusunuz. Kişilik olarak da gamsız ve rahat bir tipsiniz. 5. Makas pozisyonu Siz cüretkar ve ateşli bir kadınsınız. Cesaretinizin sizi bilinmeyen dehlizlere götürmesine izin veriyorsunuz. Bir şeyi kazanma fikri sizi cezbediyor. Yani ortada bir ödül varsa o mutlaka sizin olmalı. Bu yolda sizin için her şey mubah! Gelenekçi değil tam bir yenilikçisiniz. Günlük yaşantınızda sağlam adımlar atan, kararlı ve kendinden emin bir karaktersiniz. Bir satranç tahtasındaki şahsınız ve etrafınızdakiler sadece sizin oyununuzun içinde var olan birer piyon. Hayat sizin için bir oyun ve siz oyunu kurallarına göre oynamama konusunda kararlısınız.