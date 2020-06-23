Sexting Nedir? Sexting Nasıl Yapılır?

''Entarisi ala benziyor, şeftalisi bala benziyor...'', ''Çamdan sakız damlıyor...'', ''Bağa girdim bağ budanmış...'' ve daha nicesi... Henüz internet yokken dahi seks içerikli mesajları sübliminal mesaj olarak iletmekte geri durmayan atalarımızı dijital yoldan başarılı biçimde takip ediyoruz. Peki günümüzün en popüler soyut seks deneyimi olan sexting nedir, zamanda nasıl bir yolculuk izlemiştir ve en önemlisi nasıl yapılır? "Send nudes" Tanıdık Geldi Değil mi? Sexting, seks kelimesi ve mesajlaşma anlamına gelen texting kelimesinin anlamlarını kaybetmeden bir araya getirilmesiyle oluşan bir ad ve erotik mesajlaşma anlamına geliyor. Ön sevişmenin mesaj atarak yapılan hali de denebilir. Sexting sırasında partnerler birbirlerine olan isteklerini, arzularını, birbirleri hakkında kurdukları fanteziler veya birbirlerini tahrik edecek sözleri dile getirirler. Amaç partnerini sevişmeye hazırlamak ya da uzak mesafeli ilişkilerde partnerini yanında olamadan da tatmin edebilmektir. Sexting sadece mesaj yoluyla yapılmadığı gibi cinsel içerikli fotoğraflar ya da videolar eşliğinde de yapılabilir. Sextingde en önemli kural estetik algıyı yitirmemektir. Bu da sextingi bir ''partnerini uyarma/karşılıklı uyarılma'' sanatı haline getirebilir. Sextingde estetikten de önce gelen kural ise mutlaka iki tarafın da rızasının olmasıdır. Her ne kadar sexting lise öğrencileri arasında yayılmasıyla popülerleşmiş olsa da tarafların 18 yaşından büyük olması da bir diğer önemli kuraldır. Unutulmamalıdır ki, tek taraflı sexting de bir çeşit tacizdir. Bunun yanında etik olarak cinsel içerikli kişisel mesaj, video veya fotoğrafların kaydedilmemesi ve hiçbir mecrada paylaşılmaması da oldukça önemlidir.

8-0-0-8-5! En başta da bahsettiğimiz gibi sexting teknoloji ile ortaya çıkan bir olgu değil. Sanılanın aksine teknoloji sextingin yalnızca bilinirliğine katkı sağlamış durumda. Şöyle bir geçmişine göz gezdirdiğimizde neredeyse insanlık kadar yaşlı olan sexting, cinsel hazla birlikte var olmuş ve cinselliğini ifade etme biçimi olarak ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Zira bir başkasına cinsel içerikli mesaj yollamanın tarihi yontma taş devrine kadar dayanıyor. Yontma taş devrindeki mağara resimlerinde bile bu tarz içeriklere rastlanabiliyor. İletişimin gelişmesiyle birlikte sexting de gelişiyor ve insanların hayal gücüne odaklanan yolculuğu başlıyor. Yazının bulunması, derken güvercinle yollanan mektuplar ile devam eden süreç 1909'a gelindiğinde James Joyce'un eşi Nora'ya yazdığı cümlelerle eşik atladı: ''Merak ediyorum, bende bir delilik var mı diye. Yoksa aşk delilik mi? Bir an seni bakire ya da Madonna gibi görüyorum sonra utanmaz, küstah, yarı çıplak ve açık saçık görüyorum! Ya sen beni nasıl düşünüyorsun? Benden iğreniyor musun?''

Yirminci yüzyılın ikinci yarısına yaklaşıldığında fotoğraf filmleri ve polaroid fotoğraf makinelerinin piyasaya girmesiyle sextingde de büyük ilerleme kaydedildi tabii. İletişimle eş zamanlı var olan sexting en çok da resim ve fotoğraftan beslenen bir deneyim oldu. 1970'ler tüm insanlığa konu seks olduğunda insanın yaratıcılığını kanıtlayacak cinsten bir buluşla sextinge damgasını vurdu. Cepte taşınabilen hesap makinelerinin kullanılmaya başlanması sonrası ''8-0-0-8-5'' gibi hesap makinesi aracılığıyla üretilebilen seks mesajları doğdu. ''8-0-0-8-5'' yani İngilizce'de ''memeler'' anlamına gelen ''Boobs'' kelimesi. Bu dönemde hesap makineleri, cinsel çağrışımlı rakamların bir araya getirilmesiyle seks mesajlarının üretimine olanak sağladığından haberi olmayan masum cihazlar yalnızca. 1990'larda ise iletişim için bile değil yalnızca acil durumlar için üretilen çağrı cihazları da sexting aracı oluverdi. Rivayet odur ki; ilk metin mesajını gönderen genç mühendis Neil Papworth dünyanın ilk metin mesajı ''Mutlu Noeller!''in ardından karşı tarafa ''Yaramaz mısın, uslu mu?'' yazıyor.

2000'lerde ise sexting devrim yaşadı ve oldukça kolaylaştı çünkü Sharp ilk kameralı telefonu piyasaya sürdü ve MMS resimli mesaj dönemi başladı. Günümüze gelindiğindeyse Snapchat ve benzeri uygulamalar karşı tarafın görmesinden sonra belirlenen sürede mesajların silinmesi gibi gelişmelerle sextingi daha kolay ve güvenilir hale getirdi. Uyudun mu? Uzak ilişkilerde özlem gidermenin en tatmin edici yolu, yakın ilişkilerde ise ilişkiyi canlandıran heyecanlı bir deneyim... Sexting varoluşu ve gelişme süreci hakkında yeteri kadar hukuki ve tarihi bilgiyi edindiğimize göre artık nasıl yapıldığı üzerine kafa yorabiliriz. Öncelikle gevşemeniz ve sextinge gereken vakti ayırmanız en önemli başlangıç adımı olacaktır. Seksting sırasında düşündüğünüz tek şey bu olmalı, tıpkı seks sırasında olduğu gibi. Arka planda mail kutunuzun doluluk oranını ya da yarın ne giyeceğinizi düşünmemeniz iki tarafın da lehine olur. Aksi takdirde partneriniz hayal kırıklığına uğrayabilir ya da sıkılıp uyuyakalabilir. Rutinden sıyrılmak, en azından bunu arzulamak bile sexting için iyi bir ilk adım. Sonuçta aklınıza sextingi getiren ya da onun sizi heyecanlandırmasını sağlayan şey artık sıradanlaşan hayatınızın, aktivitelerinizin ve hatta seks hayatınızın sizi tatmin etmede yetersiz kalması değil mi? Madem öyle zihninizi çalıştırmaya, hayal gücünüzü serbest bırakmaya, tabularınızı yıkıp sınırlarınızı aşmaya hazır olun! Bırakın sexting size ilk günlerinizdeki tutkunuzu yeniden yaşatsın. Dünya genelinde yapılan araştırmalar, çiftlerin yüzde elli dördünün sexting yaptığını, buna önem verdiklerini hatta sextingi seks kadar tatmin edici bir alışkanlık olarak gördüklerini ortaya koydu. 2013'te yapılan bir araştırmaysa sexting yapan çiftlerde bireylerin kendilerini erotik davranmak konusunda geliştirdiklerini ve seksteki özgüvenlerinin arttığını göstermiştir.