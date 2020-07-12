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Seyir halindeki araç bir anda yanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 21:42 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde seyir halindeyken otomobilde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyir halindeki araç bir anda yanmaya başladı

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesi Değirmenağzı tünelleri çıkışındaki viyadükte meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilden tünel çıkışı viyadüke geldiği sırada dumanlar çıkmaya başladı.

BİR ANDA DUMANLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobildeki dumanlar bir anda yükselmeye başladı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile kısa sürede olay yerine Kozlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerce söndürülürken çıkış sebebi araştırılıyor. Öte yandan yol bir süre sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı. (İHA)

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