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Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

21.11.2023 20:36 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan servis minibüsü alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen minibüs kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Olay, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Dilovası rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ş.C. idaresindeki servis minibüsü seyir halindeyken yanmaya başladı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Minibüs sürücüsü aracını yolun kenarına çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle minibüs alev topuna döndü.

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UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Olay nedeniyle D-100 karayolunda ulaşım aksarken, uzun araç kuyruğu oluştu. Ekipler, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)

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