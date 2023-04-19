Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) Marakeş'te yapacakları düğünü herkes çok merak ediyor. Şeyma ile Meedo, 5 Mayıs'taki düğünleri için 2 Mayıs'ta Marakeş'te olacaklar.

Şeyma Subaşı'nın düğün detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı. Cankurt'un iddialarına göre; düğünün başlangıcı, 5 Mayıs'ta saat 17.00'de kokteylle olacak. Şeyma kokteyle gelinlikle katılacak. Ardından 01.00 kadar sürecek bir parti yapılacak.

Düğüne, ertesi gün akşam düğün yemeğiyle devam edilecek. Şeyma, bu yemekte ikinci gelinliğini giyecek. 23.30'da başlayıp ucu açık olan after partiyle de düğün sona erecek.

Daha önce Şeyma Subaşı'nın, düğüne sadece 15 kişi davet ettiğini yazan Cankurt davetli listesini de ortaya çıkardı.

Subaşı'nın davetli listesinde Dila Tarkan- Dağhan Doğruer, Gökmen-Ayşegül Şeynova, Kasım Garipoğlu, Cemal Can Seven, Burak Ateş, Türker Yücel, Selim Sankaya, Mert Vidinli, Laura Margarita, Elisabeth Mas, Nastassia Jacober ve Zoheer Majhadi var.

Meedo ise Şeyma'nın 15 kişilik davetine karşılık düğüne tam 235 kişi davet etmiş.