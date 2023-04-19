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  4. Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler

Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler

19.04.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin düğünü 5 Mayıs'ta Marakeş'te gerçekleşecek. Düğünün detayları ve davetli listesi de ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) Marakeş'te yapacakları düğünü herkes çok merak ediyor. Şeyma ile Meedo, 5 Mayıs'taki düğünleri için 2 Mayıs'ta Marakeş'te olacaklar.

Şeyma Subaşı'nın düğün detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı. Cankurt'un iddialarına göre; düğünün başlangıcı, 5 Mayıs'ta saat 17.00'de kokteylle olacak. Şeyma kokteyle gelinlikle katılacak. Ardından 01.00 kadar sürecek bir parti yapılacak.

şeyma subaşı meedo 1

Düğüne, ertesi gün akşam düğün yemeğiyle devam edilecek. Şeyma, bu yemekte ikinci gelinliğini giyecek. 23.30'da başlayıp ucu açık olan after partiyle de düğün sona erecek.

şeyma subaşı meedo 2

Daha önce Şeyma Subaşı'nın, düğüne sadece 15 kişi davet ettiğini yazan Cankurt davetli listesini de ortaya çıkardı.

şeyma subaşı meedo 3

Subaşı'nın davetli listesinde Dila Tarkan- Dağhan Doğruer, Gökmen-Ayşegül Şeynova, Kasım Garipoğlu, Cemal Can Seven, Burak Ateş, Türker Yücel, Selim Sankaya, Mert Vidinli, Laura Margarita, Elisabeth Mas, Nastassia Jacober ve Zoheer Majhadi var.

şeyma subaşı meedo 4

Meedo ise Şeyma'nın 15 kişilik davetine karşılık düğüne tam 235 kişi davet etmiş.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Tarkan sevgilisi

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