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Seyrek saçlılar dikkat! Ünlü oyuncular bile bu yöntemi kullanıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saç dökülmeleri; genetik ve psikolojik etkenler, hormonal düzensizlikler, mevsimsel geçişler, kimyasal maddeler ya da vitamin ve mineral eksiklikleri gibi birçok faktörden meydana gelebilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve saçları gürleştirmek için çeşitli bakım ürünleri olsa da içlerindeki kimyasallar nedeniyle uzun süreli kullanımda olumsuz etkilere neden olabilirler. Bu yüzden doğal çözümler ön plana çıkar. Bu doğal tarifler saçlarınıza ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri veriyor.

Seyrek saçlılar dikkat! Ünlü oyuncular bile bu yöntemi kullanıyor

Her zaman sağlıklı ve güzel saçlara sahip olmak isteriz. Ama ne yazık ki yaşadığımız bazı saç problemleri bu isteğimize ket vurabilir. Peki saç dökülmesi yaşıyor fakat daha sağlıklı ve gür saçlara sahip olmak istiyorsanız neler yapabilirsiniz? İşte saçlarınızı gürleştirmenize yardımcı olacak doğal tarifler...

SAÇ GÜRLEŞTİREN DOĞAL TARİFLER

1. Yumurta ve Zeytinyağı Maskesi

Protein bakımından oldukça zengin olan yumurta, vitamin ve mineral kaynağı olan zeytinyağıyla birleştiğinde ortaya güzel bir sonuç çıkıyor. Saçınızı her yönden besleyen bu maske, saçlarınızın daha gür ve parlak olmasını sağlayacaktır. Bu maskeyi haftada bir olacak şekilde uygulayabilirsiniz.

Bir yumurtayı kaba alarak çırpın.

Ardından biraz zeytinyağı ekleyerek karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı saçlarınıza sürerek 30 dakika bekleyin.

Sonrasında şampuanlayarak maskeden arının.

2. Isırgan Otu

Isırgan otu, saç dökülmelerine karşı oldukça sık kullanılan bir bitkidir. Saç dökülmelerini önler ve saç tellerinin kalınlaşmasına yardımcı olur.

Bir eldivenle birkaç dal ısırgan otunun yapraklarını sapından ayırın.

Kopardığınız yaprakları kaynayan suyun içine atarak 10-12 dakika bekleyin.

Suyunu süzdükten sonra bu suyla saçlarınızı yıkayıp durulayın.

3. Kına Maskesi

Saçlarını renklendirmek ve daha gür saçlara kavuşmak isteyenler için kına harika bir çözümdür. Saçlarınızı besleyerek dökülmesini önler. Aynı zamanda saç dökülmelerinin sebeplerinden biri olan deri problemlerinin giderilmesine de yardımcı olur. Saçın yağ dengesini düzenlediği gibi saçların parlaklık ve hacim kazanmasını sağlar.

2 su bardağı yeşil çay demleyin.

Demlenen çaya 2 su bardağı kına eklenerek karıştırın.

Üzerine biraz limon suyu ekleyerek karışım tamamlayın.

Elde edilen karışımı saçınıza uygulayın ve en az 3 saat bekletin.
Kınayı saçınızda ne kadar bekletirseniz rengi o kadar iyi çıkacaktır.

4. Sarımsak

Sarımsak da ısırgan otu gibi saçları dayanıklı hale getirmesi ve saçları gürleştirmesi nedeniyle sık kullanılan yöntemlerden biridir.

4-5 diş sarımsağı ezin.

Ardından saç diplerine masaj yaparak uygulayın.
Sarımsak kokusundan kurtulmak için biraz süt ekleyebilirsiniz.

5. Bitkisel Yağlar

Bitkisel yağlar içlerindeki vitaminler ve mineraller nedeniyle saç gürleştirmede yaygın bir şekilde kullanılırlar. Saçın beslenmesine yardımcı olur ve parlaklık kazandırırlar.

Badem yağı

Hindistan cevizi yağı

Sarımsak yağı

Karanfil yağı

Hint yağı

Isırgan otu yağı

Bu yağları saçınızın tamamına uygulayabileceğiniz gibi sadece diplerine de uygulayabilirsiniz. Saçlarınızda 30-45 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.

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