Seyrek saçlılar dikkat! Ünlü oyuncular bile bu yöntemi kullanıyor

Her zaman sağlıklı ve güzel saçlara sahip olmak isteriz. Ama ne yazık ki yaşadığımız bazı saç problemleri bu isteğimize ket vurabilir. Peki saç dökülmesi yaşıyor fakat daha sağlıklı ve gür saçlara sahip olmak istiyorsanız neler yapabilirsiniz? İşte saçlarınızı gürleştirmenize yardımcı olacak doğal tarifler...

SAÇ GÜRLEŞTİREN DOĞAL TARİFLER

1. Yumurta ve Zeytinyağı Maskesi

Protein bakımından oldukça zengin olan yumurta, vitamin ve mineral kaynağı olan zeytinyağıyla birleştiğinde ortaya güzel bir sonuç çıkıyor. Saçınızı her yönden besleyen bu maske, saçlarınızın daha gür ve parlak olmasını sağlayacaktır. Bu maskeyi haftada bir olacak şekilde uygulayabilirsiniz.

Bir yumurtayı kaba alarak çırpın.

Ardından biraz zeytinyağı ekleyerek karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı saçlarınıza sürerek 30 dakika bekleyin.

Sonrasında şampuanlayarak maskeden arının.

2. Isırgan Otu

Isırgan otu, saç dökülmelerine karşı oldukça sık kullanılan bir bitkidir. Saç dökülmelerini önler ve saç tellerinin kalınlaşmasına yardımcı olur.

Bir eldivenle birkaç dal ısırgan otunun yapraklarını sapından ayırın.