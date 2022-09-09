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  4. 'Sezar'ın Kalesi' olarak biliniyor! Zile Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı

'Sezar'ın Kalesi' olarak biliniyor! Zile Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı

09.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın dünyaca ünlü, "Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)" sözünü söylediği belirtilen Tokat'ın Zile ilçesindeki 4 bin yıllık Zile Kalesi'nde kazı çalışmaları başlatıldı. Tarihi kalenin kuzeydoğusunda yer alan ve kayalar oyularak yapılan antik tiyatro turizme kazandırılacak.

'Sezar'ın Kalesi' olarak biliniyor! Zile Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın, Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra senatoya yönelik dünyaca ünlü 'Veni, Vidi, Vici' (Geldim, Gördüm, Yendim) sözünün yer aldığı mektubu yazdığı, 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin surlarının kuzey doğusunda kayalar oyularak yapılan antik tiyatro alanında kazı çalışmaları başladı.

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Antik tiyatronun turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, arkeolojik kazılara önem verdiklerini belirterek, "Yeni bir kazı alanı olarak tiyatro bölümünde kazı çalışmamız başladı. Gaziosmanpaşa Üniversitemiz tarafından başlatılan bu kazı çalışması ayrıca üniversitenin arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında eleman yetiştirilmesine katkı sunacak. Zile'mize ve Tokat'ımıza hayırlı olsun diyorum" dedi.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Tekin ise "Zile Kalesi'nin surlarının kuzey doğusunda kayalar oyularak yapılmış bir antik tiyatro söz konusu. Bu antik tiyatro Tokat'taki tek antik tiyatro olması özelliği ile önem kazanmaktadır. Bununla birlikte Karadeniz Bölgesi'nin de sayılı antik tiyatrolardan bir tanesidir. Kayalara oyularak yapılmış bu antik tiyatronun bir kısmı gün yüzündedir" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zile jül sezar
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