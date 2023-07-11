Sezen Aksu'nun gelini olacaktı! Evlenmeleri beklenen Alina Boz ile Mithat Can Özer çiftinden kötü haber

"Paramparça", "Vatanım Sensin", "Elimi Bırakma" ve "Maraşlı" gibi pek çok proje ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Alina Boz, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Güzel oyuncu, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Aralarında 17 yaş olan çift, ilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Hatta ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde evlilik iddiası ortaya atılmış, tarih olarak 2027 gösterilmişti. İlginç evlilik tarihi uzun süre konuşulmuştu.

Uzun süredir aşk yaşayan ünlü çiftten üzen haber geldi. Gazetemagazin'in haberine göre; 4 yıldır birlikte olan Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı.

Ünlü çiftin ayrılık sebebi ise henüz bilinmiyor.Taraftlardan da konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

