Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Türkiye’ye iade edilmeyi istiyor

Avukat Volkan Dülger, müvekkili hakkındaki suçlamaların iş ortaklığı olduğu Kingston şirketinin yasadışı faaliyetlerine dayandırıldığını belirterek, “ABD’nin yeni tespit ettiği bir usulsüzlükten müvekkilimin haberdar olmasını beklemek düşünülemez. Müvekkilim Türkiye’de yargılanmak istiyor ve bu nedenle iadesini talep edecek. Türkiye’nin de iade talebinde bulunduğunu biliyoruz. Biz de bugün ya da yarın Türkiye’ye iade edilmeyi talep edeceğiz" dedi.

KİNGSTON’UN YASADIŞI GELİRİNİ TÜRKİYE’DE KULLANDI

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla Türkiye’de ve ABD’de dava açıldı. Korkmaz hakkında Türkiye’deki yargı süreci MASAK raporuyla başlamıştı. MASAK’ın 28 Aralık 2020 tarihli raporu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz’ın, Kingston şirketinin ABD’de yasal olmayan yollarla edindiği parayı Türkiye’de yatırım faaliyetlerinde kullandığı tespiti yapıldı. Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding A.Ş. ile yönetiminde yer almadığı Mega Varlık Yönetim A.Ş.’nin birlikte hareket ederek, bankaların firmalardan olan alacaklarını devraldığı iddia edildi.