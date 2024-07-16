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    4. Şezlong tartışması bir anda şiddetlendi! Kadın turistler birbirine girdi... Saça saç baş başa kavgayı kimse ayıramadı

    Şezlong tartışması bir anda şiddetlendi! Kadın turistler birbirine girdi... Saça saç baş başa kavgayı kimse ayıramadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.07.2024 14:01
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    İtalya'nın popüler bir plajında kadın turistler arasında başlayan şezlong kavgası bir anda şiddetlendi. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Plajda bulunan diğer kişiler iki kadının birbirlerinin saçını tutarak yerlerde sürükledikleri anlarda hiçbir şey yapamadı.

    Şezlong tartışması bir anda şiddetlendi! Kadın turistler birbirine girdi... Saça saç baş başa kavgayı kimse ayıramadı

    MYNET|DIŞ HABERLER İtalya'nın Napoli şehrinin Varcaturo bölgesinde popüler bir plajında iki kadın turist arasında çıkan kavga şiddetlendi.

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    Il Mattino'nun haberine göre, kadınlardan biri arkalardaki şezlongun öne doğru gelmesini talep etti.

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    Talebi reddedilince öfkelenen kadın önünde bulunan turistle kavga etmeye başladı. İkili birbirlerinin saçlarını tutarak yerlerde sürüklerken kavgayı ayırmaya çalışan can kurtaranlara da saldırdı.

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    Kavganın devam ettiğini söyleyen bir görgü tanığı, "sakinliğin sağlanması yarım saatten fazla sürdü" dedi. Milletvekili Francesco Emilio Borrelli Facebook'tan yaptığı açıklamada kavganın akıl almaz olduğunu söyleyerek görüntülere tepki gösterdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    İtalya kavga plaj sahil
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