Sharon Stone üstsüz pozuyla gündem oldu! 61 yaşındaki yıldızın sırrı bakın ne?

Peki 61 yaşına gelmesine rağmen vücudunu koruyabilen ve üstsüz poz verecek kadar kendisine güvenmesini sağlayan şey neydi? Kadınlar göğüslerinin uzun süre canlı kalmasını nasıl sağlayabilirlerdi?

Mükemmel göğüsler çoğu kadın için mutluluk verici olabilir. Ancak yaş ilerledikçe insan doğası gereği istemediği sorunlarla karşılaşabilir. İşte bu sonuçlarla karşılaşmamak için yapmanız gereken 4 şey.

SERTLEŞTİRİN

Spor salonlarında göğüslerinizin dik kalmasını sağlayacak bir spor aleti yok. Ancak göğüs ve omuzlarınızı canladırmaya yaracak egzersizleri deneyebilirsiniz. Göğüslerinizi sertleştirmek için deneyebileceğiniz egzersizlerinizden bazıları şunlar;

Ağırlıklı bir halterle ayaklarınız omuz genişliğinde açık olacak şekilde durun. Dizlerini bükün ve öne doğru eğilin. Sırtınızı dik tutarak, halteri yukarı çekip aşağıya bırakın.

Sırt üstü uzanın. Dizlerinizi yukarı bakacak şekilde kendinize doğru çekin. Elinize aldığınız ağırlıkları iki elinizle dik bir şekilde yukarı doğru tutun. Ellerinizi sağa ve sola açarak hareketi tekrarlayın.

Kollarınızı düz ve ellerinizi omuzlarınızın altından olacak şekilde şınav çekin. Vücudunuzu göğsünüz yere neredeyse değene kadar indirin, ardından tekrar başlangıç pozisyonuna getirin.

DOĞRU BESLENME

Nasıl yaşadığınız kadar ne yediğinizde canlı ve diri görünen göğüslere sahip olmak için yapanız gerekenlerden. Cildinizi koruyacak gıdalar tüketmeye dikkat edin.

Beyaz pirinç ve hamur işleri gibi rafine edilmiş karbonhidratlarla birlikte ilave şekerlerin (örneğin kekler, bisküviler, çikolata ve gazlı içecekler) doğrudan kesilmesi de cildin gücünü artırabilir.

Araştırmacılar, bu yiyecekleri yedikten sonra kan şekeri yükseldiğinde, kolajenin de zarar gördüğüne inanıyorlar. Glikasyon denilen kötü bir işlemle cildiniz, göğüslerin etrafındakiler de dahil olmak üzere, daha az esnek hal alır ve kırışmaya daha yatkın hale gelir. Göğüslerinizin formunu korumak için uzman eşliğine yo-yo diyeti yapabilirsiniz.