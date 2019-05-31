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Sharon Stone üstsüz pozuyla gündem oldu! 61 yaşındaki yıldızın sırrı bakın ne?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 31.05.2019 17:11 | Son Güncelleme

ABD’li yıldız Sharon Stone’un Vogue dergisi için verdiği üstsüz poz yaşına rağmen adeta bir meydan okumaydı. "Basic Instinct" filmindeki pozunu verirken hala aynı ruhu taşıdığını gösteren Stone’nin üstsüz pozu kendisini yeniden gündeme taşıdı.

Sharon Stone üstsüz pozuyla gündem oldu! 61 yaşındaki yıldızın sırrı bakın ne?

Peki 61 yaşına gelmesine rağmen vücudunu koruyabilen ve üstsüz poz verecek kadar kendisine güvenmesini sağlayan şey neydi? Kadınlar göğüslerinin uzun süre canlı kalmasını nasıl sağlayabilirlerdi?

2

Mükemmel göğüsler çoğu kadın için mutluluk verici olabilir. Ancak yaş ilerledikçe insan doğası gereği istemediği sorunlarla karşılaşabilir. İşte bu sonuçlarla karşılaşmamak için yapmanız gereken 4 şey.

SERTLEŞTİRİN

Spor salonlarında göğüslerinizin dik kalmasını sağlayacak bir spor aleti yok. Ancak göğüs ve omuzlarınızı canladırmaya yaracak egzersizleri deneyebilirsiniz. Göğüslerinizi sertleştirmek için deneyebileceğiniz egzersizlerinizden bazıları şunlar;

  • Ağırlıklı bir halterle ayaklarınız omuz genişliğinde açık olacak şekilde durun. Dizlerini bükün ve öne doğru eğilin. Sırtınızı dik tutarak, halteri yukarı çekip aşağıya bırakın.
  • Sırt üstü uzanın. Dizlerinizi yukarı bakacak şekilde kendinize doğru çekin. Elinize aldığınız ağırlıkları iki elinizle dik bir şekilde yukarı doğru tutun. Ellerinizi sağa ve sola açarak hareketi tekrarlayın.
  • Kollarınızı düz ve ellerinizi omuzlarınızın altından olacak şekilde şınav çekin. Vücudunuzu göğsünüz yere neredeyse değene kadar indirin, ardından tekrar başlangıç pozisyonuna getirin.

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DOĞRU BESLENME

Nasıl yaşadığınız kadar ne yediğinizde canlı ve diri görünen göğüslere sahip olmak için yapanız gerekenlerden. Cildinizi koruyacak gıdalar tüketmeye dikkat edin.
Beyaz pirinç ve hamur işleri gibi rafine edilmiş karbonhidratlarla birlikte ilave şekerlerin (örneğin kekler, bisküviler, çikolata ve gazlı içecekler) doğrudan kesilmesi de cildin gücünü artırabilir.
Araştırmacılar, bu yiyecekleri yedikten sonra kan şekeri yükseldiğinde, kolajenin de zarar gördüğüne inanıyorlar. Glikasyon denilen kötü bir işlemle cildiniz, göğüslerin etrafındakiler de dahil olmak üzere, daha az esnek hal alır ve kırışmaya daha yatkın hale gelir. Göğüslerinizin formunu korumak için uzman eşliğine yo-yo diyeti yapabilirsiniz.

3

DOĞRU SÜTYEN KULLANIMI

Her kadın beden ve şekil açısından birbirinden farklıdır. Bir iç çamaşırı firmasında uzman olarak çalışan Julia Mercer, vücut şeklinin korunması için doğru sütyen ölçüsünün önemli olduğunu söylüyor. Mercer, 6-12 ay aralığında bir kadınlara göğüslerini yeniden ölçmelerini önerdiklerini belirtirken “Vücut şekliniz bu süre boyunca çok fazla değişebilir ve bu nedenle sütyen ölçünüzün doğru boyutta olduğundan emin olmak için tam eğitimli bir sütyen uzmanı tarafından ölçülmeniz hayati önem taşır. Bu, konfor ve destek için çok önemlidir. Mükemmel oturan bir sütyen aynı zamanda duruşunuzu iyileştirebilir, giysilerinizi daha iyi gösterebilir ve güveni artırabilir.” açıklamasını yapıyor.

Mercer, konu hakkında son olarak “Göğüs dokusunu desteklemedeki rolü nedeniyle her zaman sütyen takmanızı tavsiye ederim.” dedi.

DOKTOR TAVSİYELERİ

The Sun gazetesine konuşan Dr. Carol Cooper’da göğüslerin canlılığını koruması için doktor tavsiyelerini dinlenmesi gerektiğini belirtiyor.
Copper, “Göğüsler kaçınılmaz olarak yaş değişimi ile birlikte değişir ve sarkmaya başlar. En büyük değişiklikler menopozla birlikte gelir. Düşen östrojen seviyeleri salgı bezinin küçülmesine neden olur. Böylece memenin canlı görüntüsü değişir. Sigara içmek memenin formunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sigarayı bırakmak önemlidir. Hamilelik dışında alacağınız kilolarda memelerin sarkmasına neden olur. Kilo almaktan kaçının. Meme ucu ve meme derisi hassas, bu nedenle cildi yaşlandıran ve elbette cilt kanseri riskini doğurabilecek UV ışınlarına maruz kalmamaya dikkat edin.” açıklamasını yaptı.

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göğüs sırrı Sharon Stone

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