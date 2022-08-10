Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. She Hulk ne zaman çıkacak? She Hulk: Attorney at Law konusu nedir, oyuncuları kim?

She Hulk ne zaman çıkacak? She Hulk: Attorney at Law konusu nedir, oyuncuları kim?

10.08.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

She-Hulk: Attorney at Law 2022 dizisinin ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Yapımcılığını Marvel Comics’in üstlendiği dizinin, Ağustos ayında yayınlanacağı sene başında sızdırılmıştı. Dizinin yayınlanmasına az bir zaman kala bir çok kişi internet üzerinden dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalara başladı. İşte She Hulk yayın tarihi, oyuncuları ve konusu...

She Hulk ne zaman çıkacak? She Hulk: Attorney at Law konusu nedir, oyuncuları kim?

She Hulk ne zaman çıkacak? sorusu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. She Hulk dizisinin başrolünde Tatiana Maslany yer alıyor. Belirtilene göre Disney+’ta yer alacak olan dizi 10 bölümden oluşacak ve her bölümü yarım saat sürecek. İşte She Hulk 2022 dizisi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...

photo-output-56

SHE HULK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Merakla beklenen She-Hulk: Attorney at Law, 17 Ağustos tarihinde Disney+'ta ekranlara gelecek.

hulk-she-850x478

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass ve Renée Elise Goldsberry gibi isimler yer alıyor.

she-hulk-bolum-sayisi-suresi

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW KONUSU NEDİR?

Jennifer Walters, kaza geçirene kadar sıradan bir hayat yaşayan bir avukattır. Onun iyileşmesi için kuzeni Bruce Banner'dan kan alınır. Bu nakil Jennifer’ın, Banner'ın ikinci kişiliği Hulk'un süper güçlerini, daha hafif bir biçimde almasına neden olur. Jennifer Walters, süper gücünü bir sonraki seviyeye taşımak için zekasını, özgüvenini ve özgüvenini kullanır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözünü Marvel’e dikti! İkonik karakteri oynayacakGözünü Marvel’e dikti! İkonik karakteri oynayacak
Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...
Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşımTransparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İlginizi Çekebilir

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.