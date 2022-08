She Hulk ne zaman çıkacak? She Hulk: Attorney at Law konusu nedir, oyuncuları kim?

She Hulk ne zaman çıkacak? sorusu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. She Hulk dizisinin başrolünde Tatiana Maslany yer alıyor. Belirtilene göre Disney+’ta yer alacak olan dizi 10 bölümden oluşacak ve her bölümü yarım saat sürecek. İşte She Hulk 2022 dizisi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...

SHE HULK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Merakla beklenen She-Hulk: Attorney at Law, 17 Ağustos tarihinde Disney+'ta ekranlara gelecek.

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass ve Renée Elise Goldsberry gibi isimler yer alıyor.

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW KONUSU NEDİR?

Jennifer Walters, kaza geçirene kadar sıradan bir hayat yaşayan bir avukattır. Onun iyileşmesi için kuzeni Bruce Banner'dan kan alınır. Bu nakil Jennifer’ın, Banner'ın ikinci kişiliği Hulk'un süper güçlerini, daha hafif bir biçimde almasına neden olur. Jennifer Walters, süper gücünü bir sonraki seviyeye taşımak için zekasını, özgüvenini ve özgüvenini kullanır.