Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Habertürk gazetesinin kapatılmasının ardından, Ciner Medya Grubu'nda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Bir süre önce, Taksim'deki Habertürk-Show TV binasının Medipol Hastanesi'ne satıldığı ve iki televizyon kanalının Sefaköy'e taşınacağı ortaya çıktmıştı. Öte yandan, son günlerde medya grubunda, maliyetlerin düşürülmesi için özel toplantılar yapıldığı belirtiliyordu.
'TURGAY CİNER DÖNEMİ DE KAPANIYOR'
Superhaber.tv'de yer alan habere göre, Aydın Doğan'ın ardından Ciner Holding'in sahibi Turgay Ciner'in de uzun süredir medyadan çıkmak istediği ve İngiltere'ye yerleştiği de kulislerde konuşuluyordu. Uzun süredir Türkiye'ye gelmeyen Turgay Ciner son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın daveti ile Yeni Ekonomi Programı tanıtım toplantısına katılmıştı.
Büyük yatırımlarla hayata geçirdiği Habertürk gazetesini alıcı bulamadığı için kapatan Turgay Ciner, nihayet satmak istediği Habertürk TV ve Show TV'ye müşteri buldu.
CİNER GRUBU'NU KAZAKLAR ALIYOR!
Ciner Holding, medya grubunun satışı için Kazak yatırımcılarla el sıkıştı.
Kazak grubun ismi ve satışın bedeli sır gibi saklanırken, anlaşma konusunda son detayların konuşulduğu ve kısa süre sonra satışın kamuoyuna duyurulacağı iddia edildi.
Kaynak: SuperHaber.tv
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