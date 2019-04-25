Sıcak banyodan uyku pozisyonuna varana kadar bu detaylara dikkat edin

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Filiz Candan Topuz, hamilelikte merak edilen 10 soruyu yanıtladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. HAMİLELİKTE BU 10 DETAYA DİKKAT! UYKU POZİSYONU aydan önce nasıl rahat ediyorsanız o şekilde yatabilirsiniz ama 7. aydan sonra sol yana yatarak uyuyun. Zira kalbe kanın dönmesi daha rahat oluyor, ana atardamar yani aort üzerindeki bası azalıyor. Aksi takdirde bebeğin basısına bağlı olarak nefesiniz daralabilir. EVE BOYA -BADANA YAPTIRMAK Özellikle ilk üç ayda su bazlı olmayan boyalar rahatsızlık verebiliyor. Bu nedenle boya yapılan yerden 24-48 saat uzak durmakta fayda var. Hamilelikte kokulara karşı ayrıca duyarlılık oluşacağından, ilk üç ayda özellikle ağır bulantısı olan hamileler bu konuda çok dikkatli olmalı. SELÜLİTLERDE ARTIŞ Selülitler kısa dönemde hızlı kilo alımı ve yağ oranının fazlalığı ile çok ilgili. Bu nedenle hamilelikte kontrollü kilo almanız, bol sıvı tüketmeniz, günde yaklaşık 3 litre sıvı alımına dikkat etmeniz, hekiminizin önereceği sporları (yüzme, yürüyüş, hamilelik yogası, uzman eşliğinde pilates vb) yapmanız selülit oluşmasına engel olabilir. Bisiklet ise karın ve pelvik kasları zorlayarak zarar verebileceğinden uzak durmanızda fayda var. SUNİ TATLANDIRICI KULLANIMI Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Anne-baba olmayı kolaylaştıracak 10 öneri Anne olma şansını arttıran yöntem!

Suni tatlandırıcılardan özellikle hamileliğinizin ilk 3 ayı içerisinde uzak durun. Sonraki aylarda ise günde 3-4 adet kullanımının zararı olduğu şimdiye dek bildirilmiş değil. Ancak bir süre sonra bununla ilgili farklı çalışmalar ortaya çıkabilir. O nedenle temkinli olmanızda fayda var. BEBEĞİN TEKMELERİNİ HİSSETMEMEK Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Filiz Candan Topuz “Bebeğin hareketleri ilk hamilelikte 18-20 haftada, ikinci ve sonrası gebeliklerde 16-18 haftada hissedilir. Bu durum, bebeğin ağırlığının 400-500 grama ulaşması ile ilgilidir. 32. haftada bebeklerin 1/3’ünde bebeğin poposunun aşağıda olduğu görülür, bu sebeple hamileler alt tarafta hareketleri hisseder. 32. haftadan sonra baş aşağı gelir ve hareketler daha yukarıda hissedilir” diyor. ÇİĞ KÖFTE TÜKETİMİ Çiğ et ile bulaşan ve çiğ ette üreyebilen mikroplar açısından çok dikkatli olun. Çünkü hamilelerin bağışıklık sistemi farklılaştığı için ailede hiç kimseye etkisi olmayan bir gıda hamilelerde sorun yaratabiliyor. Ancak içerisinde et olmayan çiğ köfteyi çok fazla olmamak kaydıyla tüketebilirsiniz.