KADIN

Sıcak banyodan uyku pozisyonuna varana kadar bu detaylara dikkat edin

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 25.04.2019 12:05 | Son Güncelleme

Şüphesiz bebeğinizi sağlıklı ve en iyi şekilde dünyaya getirmek için her detaya önem veriyor, aklınıza takılan soruların yanıtlarını bulabilmek için ya uzmana danışıyor ya arkadaş çevrenize soruyor ya da internetin karşısına geçiyorsunuz. Ancak arkadaş çevresi veya internetten alacağınız yanıtlar çoğu zaman güvenilir bilgiler olmayıp hem sizin hem bebeğinizin sağlığını tehlikeye atabilir.

Sıcak banyodan uyku pozisyonuna varana kadar bu detaylara dikkat edin

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Filiz Candan Topuz, hamilelikte merak edilen 10 soruyu yanıtladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

HAMİLELİKTE BU 10 DETAYA DİKKAT!

UYKU POZİSYONU

  1. aydan önce nasıl rahat ediyorsanız o şekilde yatabilirsiniz ama 7. aydan sonra sol yana yatarak uyuyun. Zira kalbe kanın dönmesi daha rahat oluyor, ana atardamar yani aort üzerindeki bası azalıyor. Aksi takdirde bebeğin basısına bağlı olarak nefesiniz daralabilir.

3

EVE BOYA -BADANA YAPTIRMAK

Özellikle ilk üç ayda su bazlı olmayan boyalar rahatsızlık verebiliyor. Bu nedenle boya yapılan yerden 24-48 saat uzak durmakta fayda var. Hamilelikte kokulara karşı ayrıca duyarlılık oluşacağından, ilk üç ayda özellikle ağır bulantısı olan hamileler bu konuda çok dikkatli olmalı.

SELÜLİTLERDE ARTIŞ

Selülitler kısa dönemde hızlı kilo alımı ve yağ oranının fazlalığı ile çok ilgili. Bu nedenle hamilelikte kontrollü kilo almanız, bol sıvı tüketmeniz, günde yaklaşık 3 litre sıvı alımına dikkat etmeniz, hekiminizin önereceği sporları (yüzme, yürüyüş, hamilelik yogası, uzman eşliğinde pilates vb) yapmanız selülit oluşmasına engel olabilir. Bisiklet ise karın ve pelvik kasları zorlayarak zarar verebileceğinden uzak durmanızda fayda var.

4

SUNİ TATLANDIRICI KULLANIMI

Suni tatlandırıcılardan özellikle hamileliğinizin ilk 3 ayı içerisinde uzak durun. Sonraki aylarda ise günde 3-4 adet kullanımının zararı olduğu şimdiye dek bildirilmiş değil. Ancak bir süre sonra bununla ilgili farklı çalışmalar ortaya çıkabilir. O nedenle temkinli olmanızda fayda var.

BEBEĞİN TEKMELERİNİ HİSSETMEMEK

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Filiz Candan Topuz “Bebeğin hareketleri ilk hamilelikte 18-20 haftada, ikinci ve sonrası gebeliklerde 16-18 haftada hissedilir. Bu durum, bebeğin ağırlığının 400-500 grama ulaşması ile ilgilidir. 32. haftada bebeklerin 1/3’ünde bebeğin poposunun aşağıda olduğu görülür, bu sebeple hamileler alt tarafta hareketleri hisseder. 32. haftadan sonra baş aşağı gelir ve hareketler daha yukarıda hissedilir” diyor.

ÇİĞ KÖFTE TÜKETİMİ

Çiğ et ile bulaşan ve çiğ ette üreyebilen mikroplar açısından çok dikkatli olun. Çünkü hamilelerin bağışıklık sistemi farklılaştığı için ailede hiç kimseye etkisi olmayan bir gıda hamilelerde sorun yaratabiliyor. Ancak içerisinde et olmayan çiğ köfteyi çok fazla olmamak kaydıyla tüketebilirsiniz.

2

SICAK BANYO YAPMAK

Banyo, sauna ve kaplıca gibi her türlü sıcak, anne adayında damarlarda genişlemeye neden oluyor ve tansiyonun düşmesine yol açabiliyor. Normalde kişiler bu şekilde olan hipotansiyona dayanıklı olabilirken hamilelerde baş dönmesi ve baygınlık hissi olabiliyor. Ayrıca kaplıcalarda bulunan kükürt de rahatsızlık yaratabiliyor. O nedenle fazla sıcaktan kaçının.

EVDE KEDİ BESLEMEK

Evdeki evcil hayvanların aşıları varsa sorun oluşturmuyor. Hamileliğin ilk üç ayında yapılan testler ile bu şekilde bulaşan hastalıklar taranabiliyor. Ancak aşıları tamam olsa da evdeki evcil hayvanlar bazı mikropları bize taşıyabiliyor. İlk üç ayda yapılan testlerle eğer bu hastalıkları geçirdiğiniz saptanırsa sorun yaşamazsınız, ancak yine de enfeksiyonun tekrarlama riskine karşı dikkatli olun.

7

X-RAY CİHAZINDAN GEÇMEK

Güvenlik kontrolü kapıları metal tarayıcısı olduğu için geçmekte sakınca yok. Ancak hamile olduğunuzu bildirirseniz güvenlik görevlileri bu konuda size yardımcı olacaklardır.

GECELERİ KABUS GÖRMEK

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Filiz Candan Topuz “Uykuya mideniz dolu olarak yatmanız rahatsızlık verebilir ve rüyalarınızı kabusa dönüştürebilir. Ayrıca akşam yemeğinde ağır yağlı ve hazmı zor yemekler yememek, uykuya iyi havalanmış bir oda ve rahat bir yatakta geçmek de çok önemli. Günlük hayattaki stresiniz ve yoğun iş temponuz sıkıntılı olmaya başladı ise 32. haftadan sonra çalışmamanızda fayda var” diyor.

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