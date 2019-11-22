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Sıcak hava balonuyla kuşbakışı Kapadokya keşfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:57 | Son Güncelleme

YERLİ, yabancı binlerce tatilciye yılın her dönemi farklı manzara sunan Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, bölgeyi sıcak hava balon turuna katılarak kuşbakışı keşfediyor.

İbrahim LALELİ/NEVŞEHİR, (DHA) - YERLİ, yabancı binlerce tatilciye yılın her dönemi farklı manzara sunan Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, bölgeyi sıcak hava balon turuna katılarak kuşbakışı keşfediyor.
Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı şehirleri ve tarihi manastırları ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, her mevsim farklı güzelliğe bürünen bölgeyi, sıcak hava balon turuna katılarak gözlemliyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da peribacaları arasındaki çeşitli etkinliklere katılan turistler, eşsiz coğrafyayı, bölgede çok rağbet gören aktivitelerden sıcak hava balon turlarıyla gökyüzünden izleme imkanı buluyor. Hava koşullarına bağlı olarak yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, aynı anda 150 balon gökyüzünü süslerken, turlar yaklaşık 1 saat sürüyor.
Saat 05.30'da otellerinden alınarak uçuş bölgesine getirilen turistler, saat 06.30 gibi 20'şer kişilik gruplar halinde balonlara binerek gökyüzüne yükseliyor. Göreme beldesindeki balon kalkış alanlarında yapılan hazırlıkların ardından gün doğumu ile birlikte gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, kışın beyaz, ilkbahar ve yaz aylarında yeşil, sonbaharda ise sarı tonların hakim olduğu vadiler arasında süzülüyor.
Sıcak hava balon turuna ailesiyle katılan iş insanı Aytekin Batmaz, balon turuna katılmak için ara tatilini Kapadokya'da geçirmeye karar verdiğini belirtti. Balonla 1000 metre yüksekliğe çıktıklarını anlatan Batmaz, "Kapadokya'ya eşim Lütfiye, kızım Duru ile birlikte geldik. Buraya gelip balona binmeden geri dönmek olmazdı. Yerden gördüğünüz bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini kuş bakışı keşfetmek çok farklı bir duygu. Gün doğumunu gökyüzünde karşılıyor, eşsiz manzaranın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.
Ailesiyle birlikte balona binmenin heyecanını anlatan Duru Batmaz (16) ise "Babamın sürprizi karşısında nefesim tutuldu diyebilirim. Balonla gökyüzüne yükselmek ve gün doğumunu izlemek unutulmayacak bir anı" dedi.

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