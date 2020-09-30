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Sıcak havayı gören soluğu plajda aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2020 14:02 | Son Güncelleme

Mersin'de sıcak havayı fırsat bilen tatilciler sahillere akın etti. Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezleri arasında bulunan Erdemli ilçesinde vakit geçirmeyi tercih eden onlarca yerli-yabancı turist güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı.

Sıcak havayı gören soluğu plajda aldı

Hava sıcaklığının 31 dereceyi gösterdiği Erdemli ilçesindeki sahil kesimleri, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi, sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin adresi oluyor.

Bazı tatilciler plajda güneşlenirken, bazıları da denize girip serinlemeye çalışıyor. Çocuklar da kumsalda oynayarak güzel havanın tadını çıkarıyor.

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Eğlenmek isteyen tatilciler, su sporları etkinliklerine katılarak keyifli anlar yaşıyor.

İşletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske ve hijyen kurallarına uygun hizmet verdiği bölgede, şezlonglar arasındaki mesafeye de dikkat ediliyor.

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AA


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