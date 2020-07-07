Sıcaklar arttı! İşte klimaya ihtiyaç duymadan serinleme yöntemleri...

Vücut ısınız yükseldiği anda tehlike sinyalleri çalmaya başlar. Terleme bu sinyallerden biridir. Vücut kendini soğutmak istediği için terlemeye başlar. Ter damlacıkları birbiriyle karşılaşınca soğuma gerçekleşir. Muhteşem vücut döngüsü... Bazen bu döngü yetersiz kalır, daha çabuk serinlemek için yollar ararız. Hızlı serinlemenin alternatif çözümlerini bulmaya ne dersiniz?
Sabahları uyanıp yüzümüze su çarptığımızda bir anda serinlemiş hissederiz. İşte, yaz sıcağında serinlemenin ilk yolu, sudur. Su gün içinde serinlemeye ve hatta serin kalmaya yardımcı olur.
Püskürtme su ile sadece bitkiler canlanmaz, siz de canlanırsınız. Ev bitkilerinize su sıktığınız şişeyi bu kez de kendiniz için serin suyla doldurun. Hatta suyun içine bir iki dal taze nane atarsanız daha ferah ve daha canlı hissettirir. Sıcak sizi daralttığı anda yüzünüze, kollarınıza, bacaklarınıza sıkın ve farkı hissedin! Bu işlemi evde çocuklarınızla oyun haline dönüştürürseniz eğlence de garanti.
Ortam uygunsa az giyinmek, uygun değilse pamuklu kumaştan yapılma açık renk ve bol kıyafetler giymek sıcaktan bunalmaya engel olur. Açık havada güneş altındaysanız üzerinize giydiğiniz kıyafetleri arada bir ıslatmak, evde ya da restoranda buzlu suyla ıslatılmış havluları kullanmak serin kalmak için birebir.
Serin duş suyuyla ıslandınız, küvet doldurup içinde serinlediniz. Ama sıra uykuya geldi ve sıcakla yüzleşmek zorundasınız. Merak etmeyin. Kova varsa sıcak yok! Yatağınızın yanına bir kova su doldurun ve uyuyun.
Fazla ısınmış hissettiğiniz anda ayaklarınızı indirip kovaya daldırın.
Kısa bir süre suyun içinde tuttuktan sonra çıkarıp uykuya devam edin.
Ayaklar vücudun klimasıdır. Islaklığın verdiği serinlik, özellikle eklem bölgelerinde çok işe yarar. Eklemleriniz serinse siz de serin hissedersiniz.
Vantilatör, sıcakla baş etmek için klimaya alternatiftir. Aslında soğuk esmez, sadece ortam içinde esinti yaratarak serinlemiş hissini yaşatır. Terli ya da ıslak değilseniz, vantilatörler havayı hareketlendirdiği için eklemleriniz tutulmadan sağlıkla serinlersiniz.
Sağlıklı serinlikle sağlıklı beslenmeyi bir araya getirdiğinizde karşınıza harika smoothie tarifleri çıkar! Soğuk içecekler anında serinlikle buluşmak için iyi bir tercih. Meyveleri soğutup yemek, soğuk çorbalar içmek, bol yeşillikli salatalar yemek hızlı serinlemek için birebirdir.
Farklı yollarla da serinlik yaşayabileceğiniz yiyecekler var. Mesela salatalık... Arada bir buzdolabından salatalık alıp dilimleyerek alnınıza, omzunuza, dirseklerinize yapıştırın ve bekleyin. Yaşattığı serinlik etkisine şaşıracaksınız.
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