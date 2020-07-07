KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Sıcaklar arttı! İşte klimaya ihtiyaç duymadan serinleme yöntemleri...

Sıcaklar arttı! İşte klimaya ihtiyaç duymadan serinleme yöntemleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sıcak havalarda evde, işte, alışverişte, ulaşımda klimalara alışmışken serinlemenin başka yolları da olduğunu unuturuz. Üstelik taşıdığımız bedenlerin dış dünya ile denge sağlama konusunda mükemmel bir donanıma sahip olduğunu bildiğimiz halde... Hatırlamakta yarar var, sıcak havalarda nasıl serin kalabiliriz?

Sıcaklar arttı! İşte klimaya ihtiyaç duymadan serinleme yöntemleri...

Vücut ısınız yükseldiği anda tehlike sinyalleri çalmaya başlar. Terleme bu sinyallerden biridir. Vücut kendini soğutmak istediği için terlemeye başlar. Ter damlacıkları birbiriyle karşılaşınca soğuma gerçekleşir. Muhteşem vücut döngüsü... Bazen bu döngü yetersiz kalır, daha çabuk serinlemek için yollar ararız. Hızlı serinlemenin alternatif çözümlerini bulmaya ne dersiniz?

ISLANMAK SERİNLETİR

Sabahları uyanıp yüzümüze su çarptığımızda bir anda serinlemiş hissederiz. İşte, yaz sıcağında serinlemenin ilk yolu, sudur. Su gün içinde serinlemeye ve hatta serin kalmaya yardımcı olur.

PÜSKÜRTME SUYLA ISLANIN

Püskürtme su ile sadece bitkiler canlanmaz, siz de canlanırsınız. Ev bitkilerinize su sıktığınız şişeyi bu kez de kendiniz için serin suyla doldurun. Hatta suyun içine bir iki dal taze nane atarsanız daha ferah ve daha canlı hissettirir. Sıcak sizi daralttığı anda yüzünüze, kollarınıza, bacaklarınıza sıkın ve farkı hissedin! Bu işlemi evde çocuklarınızla oyun haline dönüştürürseniz eğlence de garanti.

AZ GİYİNİN

Ortam uygunsa az giyinmek, uygun değilse pamuklu kumaştan yapılma açık renk ve bol kıyafetler giymek sıcaktan bunalmaya engel olur. Açık havada güneş altındaysanız üzerinize giydiğiniz kıyafetleri arada bir ıslatmak, evde ya da restoranda buzlu suyla ıslatılmış havluları kullanmak serin kalmak için birebir.

KOVA KOVA SU

Serin duş suyuyla ıslandınız, küvet doldurup içinde serinlediniz. Ama sıra uykuya geldi ve sıcakla yüzleşmek zorundasınız. Merak etmeyin. Kova varsa sıcak yok! Yatağınızın yanına bir kova su doldurun ve uyuyun.

Fazla ısınmış hissettiğiniz anda ayaklarınızı indirip kovaya daldırın.
Kısa bir süre suyun içinde tuttuktan sonra çıkarıp uykuya devam edin.
Ayaklar vücudun klimasıdır. Islaklığın verdiği serinlik, özellikle eklem bölgelerinde çok işe yarar. Eklemleriniz serinse siz de serin hissedersiniz.

HER KÖŞEYE BİR VANTİLATÖR

Vantilatör, sıcakla baş etmek için klimaya alternatiftir. Aslında soğuk esmez, sadece ortam içinde esinti yaratarak serinlemiş hissini yaşatır. Terli ya da ıslak değilseniz, vantilatörler havayı hareketlendirdiği için eklemleriniz tutulmadan sağlıkla serinlersiniz.

İÇECEKLER VE YİYECEKLERLE SERİNLEMEYE NE DERSİNİZ?

Sağlıklı serinlikle sağlıklı beslenmeyi bir araya getirdiğinizde karşınıza harika smoothie tarifleri çıkar! Soğuk içecekler anında serinlikle buluşmak için iyi bir tercih. Meyveleri soğutup yemek, soğuk çorbalar içmek, bol yeşillikli salatalar yemek hızlı serinlemek için birebirdir.

Farklı yollarla da serinlik yaşayabileceğiniz yiyecekler var. Mesela salatalık... Arada bir buzdolabından salatalık alıp dilimleyerek alnınıza, omzunuza, dirseklerinize yapıştırın ve bekleyin. Yaşattığı serinlik etkisine şaşıracaksınız.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Boşuna para vermeyin! Evde doğal bulaşık makinesi deterjanı yapmak için...Boşuna para vermeyin! Evde doğal bulaşık makinesi deterjanı yapmak için...
Süt içmek zayıflatır mı? Zayıflama için süt nasıl kullanılmalı?Süt içmek zayıflatır mı? Zayıflama için süt nasıl kullanılmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da eleme adayları belli oldu! "Üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Survivor'da eleme adayları belli oldu! "Üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Cemal Can gözyaşları içinde açıkladı: Yıllarca...

Cemal Can gözyaşları içinde açıkladı: Yıllarca...

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan yeni haber

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan yeni haber

Makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

Makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

Bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla dikkat çekti

Bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sadece salatalık ve tarçın ile karıncaları evinizden uzak tutabilirsiniz! İşte o yöntemler...

Sadece salatalık ve tarçın ile karıncaları evinizden uzak tutabilirsiniz! İşte o yöntemler...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buz kalıpları için hayatı kolaylaştıran pratik kullanım önerileri! Çikolata ve makarna sosu...

Buz kalıpları için hayatı kolaylaştıran pratik kullanım önerileri! Çikolata ve makarna sosu...

Boşuna para vermeyin! Evde doğal bulaşık makinesi deterjanı yapmak için...

Boşuna para vermeyin! Evde doğal bulaşık makinesi deterjanı yapmak için...

Çok az bir bütçeyle mutfağınızı baştan yaratın! İşte o dekorasyon önerileri...

Çok az bir bütçeyle mutfağınızı baştan yaratın!

O dövme türü kanser riski taşıyor! Uzmanlardan uyarı geldi...

O dövme türü kanser riski taşıyor! Uzmanlardan uyarı geldi...

O dövme türü kanser riski taşıyor! Uzmanlardan uyarı geldi...

O dövme türü kanser riski taşıyor! Uzmanlardan uyarı geldi...

Eve sinen kötü korkudan hızlıca kurtulmak mümkün! Vanilyayı tavaya atarak...

Eve sinen kötü korkudan hızlıca kurtulmak mümkün! Vanilyayı tavaya atarak...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.