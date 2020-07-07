Sıcaklar arttı! İşte klimaya ihtiyaç duymadan serinleme yöntemleri...

Vücut ısınız yükseldiği anda tehlike sinyalleri çalmaya başlar. Terleme bu sinyallerden biridir. Vücut kendini soğutmak istediği için terlemeye başlar. Ter damlacıkları birbiriyle karşılaşınca soğuma gerçekleşir. Muhteşem vücut döngüsü... Bazen bu döngü yetersiz kalır, daha çabuk serinlemek için yollar ararız. Hızlı serinlemenin alternatif çözümlerini bulmaya ne dersiniz?

ISLANMAK SERİNLETİR

Sabahları uyanıp yüzümüze su çarptığımızda bir anda serinlemiş hissederiz. İşte, yaz sıcağında serinlemenin ilk yolu, sudur. Su gün içinde serinlemeye ve hatta serin kalmaya yardımcı olur.

PÜSKÜRTME SUYLA ISLANIN

Püskürtme su ile sadece bitkiler canlanmaz, siz de canlanırsınız. Ev bitkilerinize su sıktığınız şişeyi bu kez de kendiniz için serin suyla doldurun. Hatta suyun içine bir iki dal taze nane atarsanız daha ferah ve daha canlı hissettirir. Sıcak sizi daralttığı anda yüzünüze, kollarınıza, bacaklarınıza sıkın ve farkı hissedin! Bu işlemi evde çocuklarınızla oyun haline dönüştürürseniz eğlence de garanti.

AZ GİYİNİN

Ortam uygunsa az giyinmek, uygun değilse pamuklu kumaştan yapılma açık renk ve bol kıyafetler giymek sıcaktan bunalmaya engel olur. Açık havada güneş altındaysanız üzerinize giydiğiniz kıyafetleri arada bir ıslatmak, evde ya da restoranda buzlu suyla ıslatılmış havluları kullanmak serin kalmak için birebir.