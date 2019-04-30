Sichuan Havayolları CEO'su Haiyina Li: Chengdu ile İstanbul'u  birbirine bağladık

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) ÇİN Havayolu şirketlerinden Sichuan Havayolları, pandaların anavatanı olan Çengdu şehrinden İstanbul'a tarifeli uçuşlarını başlattı. Haftada 3 gün olarak başlayan seferler için Sichuan Havayolları'nın CEO'su Haiyina Li, "Chengdu ile İstanbul'u birbirine bağladık. Gelecekte sefer sayılarını artırmak istiyoruz" dedi.

Sichuan Havayolları'nın sabah saatlerinde İstanbul'a ilk seferini yapan uçağı, havacılık geleneği olan 'su takı' ile karşılandı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin de hazır bulunduğu karşılamada yolculara çiçek verildi. HEDEF 1 MİLYON ÇİNLİ TURİST

İlk uçuş nedeniyle basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kadri Samsunlu, Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının son 5 yılda 100 binlerden 400 binlere ulaştığını, kısa vadede hedefin bu rakamı 1 milyona taşımak olduğunu söyledi. Samsunlu, "1,5 milyar insan yaşayan, dünyanın en büyük coğrafyası ile havayolu bağlantısının daha çok kurulması lazım. Türk Hava Yolları, 3 şehre 21 sefer yapıyor . Çinli Havayolları ile birlikte daha büyük coğrafyalara ulaşma sansımız oluyor. Bugün Çin'in 4'ncü büyük şehri ile bağlantı kuruldu. Bu bağlantılar çok daha hızlı şekilde artacak. Büyük bir ilgi var" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Sıcak temas sağlandı! 8 terörist öldürüldü Amasya’da 6 asırlık yağmur duası ve kurban geleneği sürüyor

"İPEK YOLU HAVADAN KURULDU"

Kadri Samsunlu, "Bütün hedefimiz, İstanbul'u tanıtıp daha fazla Çinli turistin Türkiye'ye taşımak. Çin, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Bizim de çok ciddi ilişkilerimiz var. Tarihteki 'İpek Yolu'nun havadan ve karadan kurulma planı var. Bunun bir parçası olarak bugün bu ilk seferini yaptılar. Daha da fazla havayolu getirip bu bağı güçlendireceğiz" diye konuştu. "SEFERLERİMİZ ARTTIRMAK İSTİYORUZ"

Sichuan Havayolları Grup CEO'su Haiyina Li ise haftada 3 gün olarak başlayan seferlerin, Chengdu ile İstanbul'u birbirine bağlayacağını belirterek, "Gelecekte sefer sayılarını artırmak istiyoruz" dedi. PANDANIN YURDU

Türkiye ve Çin arasında son yıllarda ilişkilerin gelişmesi ile birlikte turizmin artmaya başladığına dikkat çeken Li şunları söyledi:

"Türkiye güzel bir ülke. Bu nedenle çok turisti kendine çekiyor. Chengdu, pandanın yurdu. Dolayısıyla Türkiye'den daha çok turistin gelmesini, hatta yurtdışındaki turistlerin Türkiye'ye gelip Türkiye üzerinden gelmesine umuyorum. Dolayısıyla bu seferlerin geleceğine çok inanıyorum. Sadece turizm değil, kargo taşımacılığı ve diğer kültürel ilişkilerin gelişmesini umuyorum."