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Şiddet görüyor iddiasıyla polisi aradılar! Bu manzarayla karşılaştılar... Yalnızlığına ağlıyormuş

07.05.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir evden yükselen ağlama sesleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri gözyaşları içerisinde evinin kapısını açan 60 yaşındaki Dürdane Gültepe ile karşılaştı. Gültepe, ''Yıllar önce annem, babam öldü. Hiç evlenmedim, çocuğum da yok. Kimse gelip gitmez. Yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım. Bir sorun yok. Adana'nın her mahallesinde akrabamız var ama kimse gelip gitmez. Şu evin dili olsa da bu evde yiyip, içip, yatanları konuşsa'' şeklinde konuştu.

Şiddet görüyor iddiasıyla polisi aradılar! Bu manzarayla karşılaştılar... Yalnızlığına ağlıyormuş

Olay, saat 09.00 sıralarında Adana'Nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi 61013 Sokak'ta meydana geldi. Duvarları sarmaşıklarla, bahçesi ise ağaçlarla kaplı bir evden ağlama sesi duyan mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, evin bahçe kapısını çaldı ancak yanıt veren olmadı. Ekipler, dakikalarca ev sahibine seslendi, ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, evde oturduğu belirlenen Dürdane Gültepe'nin komşusuna ulaştı. Komşusunun da devreye girmesiyle Gültepe gözyaşları içerisinde evinin kapısını polislere açtı.

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'KİMSE GELİP GİTMEZ'

Evinde yalnız yaşayan Dürdane Gültepe, "Sizleri görünce duygulandım. Yıllar önce annem, babam öldü. Hiç evlenmedim, çocuğum da yok. Kimse gelip gitmez. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım. Bir sorun yok. Adana'nın her mahallesinde akrabamız var ama kimse gelip gitmez. Şu evin dili olsa da bu evde yiyip, içip, yatanları konuşsa. Kimse yok şimdi. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım, yanlış anlaşılmış. Buralar gürültülü olduğu için sizin seslendiğinizi fark etmedim" diye konuştu. Polis ekipleri Gültepe’ye bir ihtiyacı olup olmadığını sorduktan sonra evden ayrıldı.

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Dürdane Gültepe'nin komşusu Berkay Can (28), "Bağırma seslerini duyunca şiddet gördüğünü düşünerek polisi aradık fakat yalnızlığına ağlıyormuş. Polis kapıyı çalınca da ağlamaya devam etti. Kimsesi yok, tek başına kalıyor burada" dedi.

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(DHA)

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