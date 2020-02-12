Şiddet yanlısı çocuklar nasıl eğitilmeli?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, şiddet yanlısı çocukların eğitimi konusunda birbirinden faydalı bilgilerde bulundu. 2 yaş sonrası çocuklarda meydana gelen değişimin yanı sıra boşanma ya da ebeveynler arasındaki geçimsizlik çocuğun şiddete yönelmesine neden olabileceği gibi herhangi bir sorun yaşamayan çocuklarda da şiddete yönelim görülebilir.
EBEVEYNLER NE YAPMALI?
Şiddet yanlısı çocuklarla ilgilenmek zordur ve tutarlılık gerektirir. Ebeveynlerin hem bireysel olarak hem de çift olarak tutarlı olmadı bu noktada büyük önem taşır. Öncelikle şiddet yanlısı çocuğun içindeki öfkeyi nasıl dışa vurduğunun incelenmesi gerekir.
Bazı çocuklar şiddet içeren eylemlerini sadece yalnız kaldıklarında ya da oyun oynarken gerçekleştirirler bazıları ise akranları karşısında da şiddet içeren tavırlarını devam ettirir. Öncelikle çocuğun şiddet eğiliminin arttığı ortamları ve durumları tespit etmek ve gerekli önemleri almak gerekir.
KALİTELİ ZAMAN
Şiddet yanlısı tavırların ortaya çıkmasının altındaki nedenlerden birisi çocukların enerjilerini atamamalarıdır. Açık havada yapılan aktivitelerin çocuklara hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyi geldiği bilinir. Fazla enerjisini atamayan çocukların ise daha agresif olduğu ve şiddet içeren davranışlar sergilediği unutulmamalıdır.
TUTARLILIK
Şiddet yanlısı bir çocuğunuz varsa iyi polis, kötü polis oynamayı bırakıp aile olarak aynı tavrı takınmanız gerekir. Ebeveynlerden birinin sert davranması diğerinin daha yumuşak yaklaşması çocukların kafasının karışmasına neden olacağı için sorunun daha da çetrefili bir hale gelmesine neden olur.
ÖRNEK OLUN
Gelişim çağındaki çocukları henüz son şeklini almamış bir hamur olarak görmemiz gerekir. Bu hamurun aldığı her etkileşimin şekillenmesinde etkili olacağı unutulmamalıdır.
Çocuklar ebeveynlerinin ya da ailede gördüğü diğer insanların hareketlerini benimseyebilirler ya da televizyon, internet gibi araçlar ile şiddet dolu içeriklere erişerek bu davranışları kendilerine model alabilirler. Çocuklarım yanında örnek davranışlar sergilemek ve onları şiddet içeren yayınlardan uzak tutmak önemlidir.
CEZALANDIRMAYA DİKKAT
Şiddet yanlısı çocuklara şiddetle karşılık vermek kesinlikle söz konusu olamaz, fiziksel ya da psikolojik şiddet içeren bir ceza ile hiçbir çocuk eğitilemez.
Saldırgan davranışları cezalandırmak yerine bu davranışların sonuçları olacağını göstermek daha ılımlı bir yaklaşımdır. Çocuğun şiddet yanlısı tavırları sonucunda istediklerini elde etmelerine de izin verilmemelidir. Bu çocuğun taleplerinin şiddet ile eşleşmesine neden olacağı için yanlış bir tavırdır.
Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak
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