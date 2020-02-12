Şiddet yanlısı çocuklar nasıl eğitilmeli?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, şiddet yanlısı çocukların eğitimi konusunda birbirinden faydalı bilgilerde bulundu. 2 yaş sonrası çocuklarda meydana gelen değişimin yanı sıra boşanma ya da ebeveynler arasındaki geçimsizlik çocuğun şiddete yönelmesine neden olabileceği gibi herhangi bir sorun yaşamayan çocuklarda da şiddete yönelim görülebilir.

EBEVEYNLER NE YAPMALI?

Şiddet yanlısı çocuklarla ilgilenmek zordur ve tutarlılık gerektirir. Ebeveynlerin hem bireysel olarak hem de çift olarak tutarlı olmadı bu noktada büyük önem taşır. Öncelikle şiddet yanlısı çocuğun içindeki öfkeyi nasıl dışa vurduğunun incelenmesi gerekir.

Bazı çocuklar şiddet içeren eylemlerini sadece yalnız kaldıklarında ya da oyun oynarken gerçekleştirirler bazıları ise akranları karşısında da şiddet içeren tavırlarını devam ettirir. Öncelikle çocuğun şiddet eğiliminin arttığı ortamları ve durumları tespit etmek ve gerekli önemleri almak gerekir.

KALİTELİ ZAMAN

Şiddet yanlısı tavırların ortaya çıkmasının altındaki nedenlerden birisi çocukların enerjilerini atamamalarıdır. Açık havada yapılan aktivitelerin çocuklara hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyi geldiği bilinir. Fazla enerjisini atamayan çocukların ise daha agresif olduğu ve şiddet içeren davranışlar sergilediği unutulmamalıdır.