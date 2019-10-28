Siemens’ten kullanıcılara verimlilik sunan teknolojiler

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri, kullanıcı dostu ve çevreci teknolojileriyle verimliliğe odaklanıyor.

Şirketten, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, ileri teknolojiyi tasarım ile birleştiren Siemens Ev Aletleri, akıllı telefon veya tablet üzerinden, uzaktan ev aletlerini kontrol etmeyi sağlayan Home Connect uygulamasına sahip ürünler sunuyor.

Açıklamaya göre, Siemens avantgarde serisi çamaşır makineleri, yıkama işleminin tüm süreçlerinde kullanıcı ve çevre dostu özellikleri ile öne çıkıyor. En üst yıkama sınıfı olan A+++’dan yüzde 50 daha fazla enerji verimliliği sağlayan WM14U840TR, i-Dos teknolojisi sayesinde deterjan ve yumuşatıcı miktarını çamaşırların kirlilik seviyesine ve miktarına göre ayarlayarak fazla deterjan ve yumuşatıcı kullanımını engelliyor, böylece deterjan ve su tasarrufu sağlıyor.

Home Connect uygulaması sayesinde ise kullanıcılar yıkama işlemini kendi hayat akışlarına göre ayarlayabiliyor ve çamaşır makinelerini istedikleri yerden, diledikleri zamanda ve arzu ettikleri yıkama programını seçerek çalıştırabiliyor.