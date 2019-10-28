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Siemens’ten kullanıcılara verimlilik sunan teknolojiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Siemens Ev Aletleri, ileri teknolojiyi tasarım ile birleştiren kullanıcı dostu ve çevreci teknolojileriyle verimliliğe dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri, kullanıcı dostu ve çevreci teknolojileriyle verimliliğe odaklanıyor.

Şirketten, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, ileri teknolojiyi tasarım ile birleştiren Siemens Ev Aletleri, akıllı telefon veya tablet üzerinden, uzaktan ev aletlerini kontrol etmeyi sağlayan Home Connect uygulamasına sahip ürünler sunuyor.

Açıklamaya göre, Siemens avantgarde serisi çamaşır makineleri, yıkama işleminin tüm süreçlerinde kullanıcı ve çevre dostu özellikleri ile öne çıkıyor. En üst yıkama sınıfı olan A+++’dan yüzde 50 daha fazla enerji verimliliği sağlayan WM14U840TR, i-Dos teknolojisi sayesinde deterjan ve yumuşatıcı miktarını çamaşırların kirlilik seviyesine ve miktarına göre ayarlayarak fazla deterjan ve yumuşatıcı kullanımını engelliyor, böylece deterjan ve su tasarrufu sağlıyor.

Home Connect uygulaması sayesinde ise kullanıcılar yıkama işlemini kendi hayat akışlarına göre ayarlayabiliyor ve çamaşır makinelerini istedikleri yerden, diledikleri zamanda ve arzu ettikleri yıkama programını seçerek çalıştırabiliyor.

Siemens açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Siemens’in A+++ enerji sınıfından yüzde 10 daha fazla tasarruf sağlayan SN278I16TT bulaşık makinesi, önemli miktarda su ve elektrik verimliliği sağlıyor. Sadece 7,5 litre su ile bulaşıkları yıkarken, brilliantShine Zeolit teknolojisi nemi hapsedip enerjiye çeviren Zeolit mineralleri sayesinde her yıkamada maksimum enerji tasarrufu ve mükemmel parlaklık vadediyor. Home Connect uygulaması sayesinde kullanıcılar nerede olursa olsun, bulaşık makinesinde en uygun programı seçebiliyor ve başlatabiliyor. Tab Counter özelliği ise deterjanının bitmek üzere olduğunu kullanıcılarına anlık bildirimlerle hatırlatıyor."

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