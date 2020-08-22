Sıfır kilometre aldığı traktör hayatını kabusa çevirdi

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Sultanhanı Mahallesi’nde yaşayan ve 30 senedir çiftçilik yapan 58 yaşındaki Mehmet Seyfi, 2016 yılında sıfır kilometrede traktör aldı. Traktörü alıp mahallesine getiren Seyfi, bir süre sonra arıza ile karşılaştı. Traktörün verdiği arızalar nedeniyle tarlalarını ekip biçemeyen Seyfi, konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin, motorun hatalı ve ayıplı olduğu kararı vermesine rağmen, traktörü iade edemeyen çiftçi Mehmet Seyfi, ne yapacağını kara karar düşünüyor.

"1 SENE ZOR KULLANDIM"

Başından geçen olayı anlatan Seyfi, "2016 yılında 106 bin 380 TL’ye bu traktörü aldım ve köyüme getirdim. 1 senenin içinde 2 sefer enjeksiyon memesi yaptırdım. Bir daha kullanamaz oldum. 1 sene zor kullandım. Motor yüke gelmiyor, yüke geldiğinde stop ediyor. 700 tane koyunum vardı ama tarlalarımı ekip biçemediğim için onları da verdim. Motoru geride veremedim. Şu anda bankalardan çektiğim krediler, faizleriyle birlikte 500 bin TL borcum oldu. Ödeyemez hale geldim. Buradaki mahkemeyi kazandım ama karşı taraf iptal davası açtı. Virüsten dolayı da mahkeme açılmıyor. Mağduriyetimin giderilmesi için mahkemenin görülmesini istiyorum. Burada 300’ü ilçe tarıma kayıtlı, 400’ü mahalle sakinlerinden kiraladığım tarla olmak üzere 700 dönüm tarla ekiyordum. Bu tarlaların hepsi elimden gitti. Şu anda çok mağdur durumdayım. 4 sene içerisinde 2 milyona yakın maddi zararım var. 4 senedir tarlaları ekip biçiyor olsaydım benim bankalara borcum kalmazdı. Çok rahat ödüyordum. Komşuların motorunu kiraladım ama motorun giderleri gelen hasılatı da götürdü. 4 senedir mağdurum" ifadelerini kullandı.