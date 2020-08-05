Sifon suyuna sirke ve karbonat katmayı deneyin! Sonuç çok şaşırtıcı...

Peki ya klozetleri çok basit bir yöntemle her zaman temiz tutabilirsiniz desek? Hem de sağlığınızı tehdit eden kimyasal temizlik ürünlerine elinizi bile sürmeden... Sifon suyuna ekleyeceğiniz doğal maddeler ile klozeti sürekli temizlemekten kurtulabilirsiniz! Bu yazımızda size klozeti her zaman temiz tutmanın yöntemlerinden bahsediyoruz.

KLOZETİN TERTEMİZ GÖZÜKMESİ MÜMKÜN!

Marketlerden aldığımız temizlik ürünlerinin sağlığımızı tehdit ettiğinden şüphe duyarız. Bu yüzden ev temizliğinde kimyasal maddelerden kaçanların bildiği ortak bir temizlik ürünü var.

MUCİZEVİ ÜRÜN: SİRKE

Sirke, içerisinde hiçbir kimyasal madde bulunmayan doğal bir temizlik ürünü. Bu yüzden ev temizliğinde en çok tercih edilen ürünlerden biri olur. Mutfağı temizlerken ya da yerleri silerken kullanılan sirke, elbette tuvalet temizliğinde de kullanılabilir. Sirke, klozette biriken hastalığa sebep olabilecek bakterileri yok eder. Kireç kalıntılarının çözülmesine yardımcı olur. Buharlaştığında ortama güzel bir koku yayılmasını da sağlar.