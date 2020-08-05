Sifon suyuna sirke ve karbonat katmayı deneyin! Sonuç çok şaşırtıcı...

Peki ya klozetleri çok basit bir yöntemle her zaman temiz tutabilirsiniz desek? Hem de sağlığınızı tehdit eden kimyasal temizlik ürünlerine elinizi bile sürmeden... Sifon suyuna ekleyeceğiniz doğal maddeler ile klozeti sürekli temizlemekten kurtulabilirsiniz! Bu yazımızda size klozeti her zaman temiz tutmanın yöntemlerinden bahsediyoruz.
KLOZETİN TERTEMİZ GÖZÜKMESİ MÜMKÜN!
Marketlerden aldığımız temizlik ürünlerinin sağlığımızı tehdit ettiğinden şüphe duyarız. Bu yüzden ev temizliğinde kimyasal maddelerden kaçanların bildiği ortak bir temizlik ürünü var.
MUCİZEVİ ÜRÜN: SİRKE
Sirke, içerisinde hiçbir kimyasal madde bulunmayan doğal bir temizlik ürünü. Bu yüzden ev temizliğinde en çok tercih edilen ürünlerden biri olur. Mutfağı temizlerken ya da yerleri silerken kullanılan sirke, elbette tuvalet temizliğinde de kullanılabilir. Sirke, klozette biriken hastalığa sebep olabilecek bakterileri yok eder. Kireç kalıntılarının çözülmesine yardımcı olur. Buharlaştığında ortama güzel bir koku yayılmasını da sağlar.
Sifon suyunun içerisine dökeceğiniz sirke ile klozetinizi fırçalama derdinden kurtulabilirsiniz. Sifonu birkaç kez çektikten sonra klozetin beyazladığını göreceksiniz. Sürekli sirke dökmek ise sizi fırçalama zahmetinden tamamen kurtarır.
DOĞAL TEMİZLİK ÜRÜNÜ: KARBONAT
Sirkenin yanında ev temizliğinde en çok kullanılan bir diğer madde ise karbonat. Temizliğin her alanında kullanılması mümkün olan doğal bir temizlik ürünü.
Sirke ile yapabileceğiniz bir başka etkili yöntem ise karbonatı karıştırmak olur. Sifon suyuna sirke ile birlikte bir kaşık karbonat karıştırabilirsiniz. Bu karışım fokurdayarak asit etkisi gösterir. Klozetinizin içerisinde bulunan kirlerin daha hızlı çözülmesini sağlar. Bu karışımı daha etkili hale getirmek istiyorsanız sifon kabinine sıcak su dökebilirsiniz. Sıcak su döktükten sonra çekeceğiniz sifon klozetinizin pırıl pırıl olmasını sağlar.
KLOZETİN KÖTÜ KOKUSUNDAN KURTULUN
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