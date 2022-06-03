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Sifonu çekerken kapağı kapatmayanlardan mısınız? Gerçekleri öğrendikten sonra kapatacaksınız

03.06.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temel tuvalet rutini olan sifon çekmekle ilgili uzmanlardan dikkat çekici bir uyarı geldi. Tuvaleti çekerken klozet kapağını açık bırakmanın önemli zararları olduğu belirtiliyor. Tuvaleti virüs yuvasına çevirmek istemiyorsanız, sifonu çekerken klozetin kapağını mutlaka kapatın. Havadaki partikül yığınları, her sifonu çektiğinizde banyonuza zararlı mikroplar, virüsler ve bakteriler yayabilir.

Sifonu çekerken kapağı kapatmayanlardan mısınız? Gerçekleri öğrendikten sonra kapatacaksınız

Eski Çin'de bilim adamları, feng shui adı verilen, 'fung shway' olarak telaffuz edilen veya chi olarak bilinen çevremizdeki doğal enerjinin gücüne inanırlardı. Feng shui yasalarına göre, suyun bir enerji çekme yolu vardır ve hatta servetinizi de çekebilir. Bu yüzden mümkünse üzerini kapatmalısınız.

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Yazar ve feng shui uzmanı Lillian Too bu nedenle, tuvaletten çıkarken klozetin kapağının kapatılması gerektiğini vurguluyor. Ancak, özellikle sifonu çekerken neden klozet kapağını kapalı tutmanız gerektiğine dair daha bilimsel bir açıklama var.

SİFON ÇEKERKEN KLOZET KAPAĞI NEDEN KAPATILMALI?

'Amerikan Enfeksiyon Kontrolü Dergisi'nin 1975 yılında gerçekleşen çalışmasına 2015 yılında yeni bir güncelleme yapıldı. Güncellemede, tuvaletlerin aslında tuvalet sifonu çekildiğinde havaya sıçrayabilecek havadaki virüsler ve enfeksiyonlar için bir havuz haline gelebileceği konusunda uyardı.

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Çalışma, sifonu çekerken tuvaletlerden çıkan damlacık tüylerinin norovirüs, SARS ve pandemik grip gibi bulaşıcı hastalıkların bulaşmasında önemli bir rol oynayabileceğini ekliyor.

YANLIŞ KULLANILIRSA TEHLİKELİ OLABİLİR

Physics of Fluids bilim dergisi için yazan araştırmacılar, küçük aerosol damlacıklarında 3 fit havaya fırlatılabilen Covid-19 parçacıkları bulduktan sonra tuvaletlerin "yanlış kullanılırsa tehlikeli hale gelebileceği" konusunda da uyardılar.

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Today Home'a konuşan mikrobiyolog Dr. Janet Hill şunları söyledi: "Daha büyük damlacıklar ve aerosol muhtemelen tuvaletin çok üzerinde veya çevresinde dolaşmaz, ancak çok küçük damlacıklar bir süre havada asılı kalabilir.”

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Bakteriler klozetlerde veya klozet yüzeylerinde süresiz olarak hayatta kalamazlar ve bakterilerin cildinize veya kıyafetlerinize bulaşması onu kapacağınız anlamına gelmez ancak dikkatli olmazsanız enfeksiyon kapmayacağınız anlamına da gelmez.


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Anahtar Kelimeler:
virüs
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