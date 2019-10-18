Sigara ve alkol kullanmak meme kanserini tetikliyor

Serik Belediyesi ve Aspendos Anadolu Hastanesi işbirliğinde meme kanseri bilgilendirme semineri düzenlendi. Serik Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Aspendos Anadolu Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özer İlkgül tarafından verilen seminer, Serik Belediyesi birim amirleri ve çalışanlarıyla çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Doç. Dr. Özer İlkgül, seminerde meme kanserinin oluşma şekli, kanserin belirtileri ve nedenleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olduğuna dikkat çeken İlkgül, "Bu seminerlerdeki amacımız hep birlikte bu hastalığın üstesinden gelmenin yöntemlerini konuşmak ve tartışmak, bu konuda kadınlarımızı bilgilendirmektir" ifadelerinde bulundu.

'ERKEN TANIDA RUTİN KONTROLLER'

Meme Kanseri dünyada ve Türkiye’de birinci sırada. Bu yüzden amacımız bir bilinç oluşturmak diyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özer İlkgül, “ Meme kanserinin önemini ve tedavisini konuşacağız. Bu hastalığın bir tedavisi var. Korkmamıza gerek yok. Yeter ki kontrollerimizi ihmal etmeyelim. Erken tanıda, rutin kontroller çok önemlidir. 20-30 yaş arasında her üç senede bir ultrasonografi, 30-40 yaş aralığında ise senede bir kez ultrasonografi yapılmalıdır. 40-50 yaş aralığında senede bir kez mamografi, 50-70 yaş aralığında ise her iki senede bir kez mamografi kontrolleri yapılması gereklidir” açıklamasıyla meme kanserinden kurtulmanın kontrollerle mümkün olduğunu söyledi.