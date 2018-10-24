"Sigara ve alkol, meme kanserini de tetikliyor"

AYŞE YILDIZ - Uzmanlar, birçok hastalığa neden olan sigara ve alkol kullanımının kadınlarda çok sık görülen meme kanserini de tetiklediğini bildirdi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda hastalığa dikkati çekmek için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bunun son yılarda kadınlarda en sık görülen kanser tipi haline geldiğini söyledi.

Bunda genetik, stres, beslenme ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu dile getiren Ayhan, meme kanserinin görülme oranının yaşla arttığını vurguladı.

Sigara ve alkol kullanımının, meme kanserini de tetiklediğini dile getiren Ayhan, "Meme kanserine yakalanmamak için sigara ve alkolden mutlak surette kaçınmak gerekiyor. Alkolle ilişkisi son dönemde çok net ortaya konuldu. 35 yaşı geçmeden doğum yapmak ve uzun süreli emzirmek gerekiyor. Kilo kontrolü, fiziksel aktiviteyi artırmak, hormon takviyelerinden, çevresel kirlilikten ve radyasyondan uzak durmak gerekiyor." diye konuştu.