Sigaraya zam mı geldi? 5 Nisan 2022 Zamlı sigara güncel fiyatları ne kadar oldu? 5 Nisan 2022 Salı

Sigaraya zam mı geldi? 5 Nisan 2022 Salı günü de internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medya hesabında tütün mamüllerine ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulunmuştu. Aybaş'ın paylaşımı ile Sigaraya zam mı geldi? 5 Nisan 2022 Zamlı sigara güncel fiyatları ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 5 NİSAN 2022 SALI

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Alkol ve sigarada yeni zamlara hazır mıyız?" ifadesini kullandı. Söz konusu paylaşıma kısa süre içerisinde yüzlerce yorum geldi. Fakat henüz 'sigara zammı' açıklaması yapılmadı.

5 NİSAN 2022 SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre sigara fiyatlarına 4-6 TL arasında zam geleceği belirtiliyor. Bu nedenle sigara fiyatlarına zam iddiası araştırılıyor ancak konuyla ilgili henüz bir zam haberi duyurulmuş değil.

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ!

21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

