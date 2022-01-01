Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Milyonlarca tütün ürünü kullanıcısı, 2022 yılının ilk gününde, sigaraya zam gelip gelmediğini araştırıyor. Vatandaşlar, peşpeşe gelen akaryakıt ve doğalgaz haberlerinin ardından, sigaraya zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor.
Tütün mamulü üreticileri, 2022 yılında sigaraya zam geldiğine dair herhangi bir resmi bir açıklama yapmadı. 2021 yılındaki zamlı sigara fiyatları ise aşağıdaki şekilde sıralanıyor:
Philip Morris Marka
Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL
Parliament: 21,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 17,50 TL
JTI Marka Sigaralar
Winston Slender: 18 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL
Winston: 19 TL
Winston Xsence Black&Gray: 20 TL
Camel Slender: 17,50 TL
Camel: 18 TL
Monte Carlo Slender: 17,50 TL
Monte Carlo: 17,50 TL
LD: 17,50 TL
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