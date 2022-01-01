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Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

01.01.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılda art arda gelen zam haberleri, ''Sigaraya zam mı geldi?'' sorusunu gündeme getirdi. Sigaraya aralık ayında gelen zamdan sonra, ocak ayında herhangi bir zam olup olmadığı merak edildi. İşte güncel sigara fiyatları listesi...

Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Milyonlarca tütün ürünü kullanıcısı, 2022 yılının ilk gününde, sigaraya zam gelip gelmediğini araştırıyor. Vatandaşlar, peşpeşe gelen akaryakıt ve doğalgaz haberlerinin ardından, sigaraya zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Tütün mamulü üreticileri, 2022 yılında sigaraya zam geldiğine dair herhangi bir resmi bir açıklama yapmadı. 2021 yılındaki zamlı sigara fiyatları ise aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?


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