Sihirbaz ameliyat yöntemi HoLEP nedir?

İdrar kanalından girilerek gerçekleştirilen, prostatı yok eden sihirli operasyon HoLEP, erkeklere dost bir işlemdir. Çağın teknoloji harikalarından biri olan HoLEP ile yapılan operasyon hem hasta hem hekim için avantajlıdır. Prostat problemleri sorun olmaktan çıkıyor. HoLEP Nedir? HoLEP ne demek sorusuna Holmium Lazer Prostat Enükleasyonu, prostata ilerleyen teknoloji dokunuşu diyerek cevap verebiliriz. Bu operasyon ile erkeklerde sıklıkla görünen prostat problemi sorun olmaktan çıkıyor. Prostat adenomunun Holmium lazer ile kapsülünden sıyrılarak çıkartılır. Kapalı bir cerrahi yöntem olan HoLEP ile prostat dokusu tamamen çıkarılır. Bu kapalı ameliyat açık ameliyatlarda oluşan sıkıntılara yer vermeden olumlu sonuçlanır. Kesik olmadan ve hemen hemen kansız bir şekilde aynı sonuçlar elde edilir. HoLEP yöntemi prostat tedavisinde 21.yüzyılın muhteşem tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Holmium Lazere Dair: Holmium lazer, güçlü lazer özelliğine sahiptir. Dalgaboyu 2.1 mikron olan ışığı atımlı olarak iletmektedir. Optik fiberlerden kolaylıkla geçebilen holmium lazer, bu özelliği sayesinde endoskopik cerrahilerde uygulanır. Bu operasyonda kesik ve kanama yok denebilecek seviyededir. Bu nedenle çok daha düşük risk içermektedir.Düşük watt’larda endoskopik böbrek taşı kırma işleminde kullanılan holmium lazer, yüksek watt’larda da prostat büyümesi ve tümör cerrahisinde kullanılır.

HoLEP Uygulanacak Prostat Büyümesine Değinelim Prostat büyümesi diğer adıyla BPH, büyüyen iyi huylu prostat adenomları yanlardan, veya orta lob denilen lob ile alttan ve yanlardan idrar yolunu tıkar. Erkeklerde sıklıkla görülen bu prostat sorunu en yaygın iyi huylu tümörü BPH’dır. Bu duruma kadınlardaki miyom gelişimini örnek olarak verebiliriz. Büyümüş prostat adenomları idrar kanalını daraltır. Bu durum idrar boşaltım sisteminde sorun oluşturur. Kişi kesintiye uğrayan idrarını yapabilmek için beklemeye hatta ıkınmaya başlar. İdrar kesesi tam boşalmadığı için kişi sürekli idrarının geldiğini hisseder. Yoğun bir rahatsızlık ve hatta ağrı ortaya çıkar. Hasta şikayeti artınca hatta hat safhaya varınca hekime başvurur. HoLep yöntemi ile uygulanacak kolay bir ameliyata rağmen hastalar genellikle doktora geç başvurular. HoLEP Yöntemiyle Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır? HoLEP yani holmium lazer ile doku kansız denilecek kadar az bir kanama ile kesilir. Dokunun derinlerinde veya belirlenen hedef dışındaki dokulara yüksek ısının vereceği tahribat oldukça düşüktür. Oluşabilecek küçük kanamalarda holmium lazerin enerji yapısı değiştirilerek, yüksekten düşük watta (yaklaşık 25 watt) geçilerek sadece kanama oluşan damara odaklanarak kanama durdurulur.

HoLEP yöntemiyle prostat ameliyatına geçilmeden önce hastadan detaylı hikayesi alınmalıdır. Ultrasonografi görüntüsü, PSA total, PSA serbest, idrar tahlili mutlaka yapılmalıdır. Gerekirse idrar kültürü ile birlikte üroflowmetri ile idrar akım ölçümü de gerekmektedir. Hastanın sağlık koşulları göz önünde bulundurularak genel anestezi ya da kısmi (epidural) anestezi yapılarak HoLEP prostat ameliyatı uygulanır. Çoğunlukla lokal anestezi ile uygulanması önerilir. İdrar kanalından (yani üretradan) girilerek, üretra ve prostat loplarının nasıl idrar kanalını kapattığı değerlendirilir. İdrar kanalından girerek prostata doğru bakıldığında prostat yan lobları ya da orta lobu idrar kanalını kapattığı görülür. Bir daire içindeki idrar kanalı görüntüsü saat üzerinden tarif edilebilir. Yani saatteki her bir rakamı örnek vererek anlatılabilir. Çoğunlukla saat 6, 12 , veya saat 5 ve 7 gibi terimlerle ifade edilir. HoLEP prostat ameliyatında genel olarak ilk başlanan yani ilk girilen yer saat 5 ve 7 hizasına denk gelir.

Saat 7 hizasındaki prostat kapsülü seviyesine indikten sonra, prostat kapsülü ve adenomu arasındaki aralığı yakalayarak, saat 8, 9 ve 10 seviyelerine kadar prostat adenomunun sıyrılması yapmaktadır. Bu ilerleyiş saat 12 hizasında prostat adenomunun tam üstüne kadar erişir ve 12’den tekrar 11’e gelir alttan gelen enükleasyon planı ile saat 10 seviyesinde birleştirilir. Mesaneye doğru kapsül ile arasındaki tüm bağlantılar HoLEP ile ayrılır. Bu durum portakal içini kabuğundan ayırmak gibi düşünülebilir. Sistemli bir şekilde içi kabuktan ayırmak gibi düşünülebilir. Hangi Hastaneler HoLEP Ameliyatı Yapıyor? Türkiye’de son zamanlarda HoLEP ameliyatı yapan devlet hastaneleri her geçen gün çoğalmaktadır. Giderek yaygınlaşan, hem hekimin operasyonunu kolaylaştıran hem de hastanın iyileşmesini hızlandıran HoLEP devlet hastanelerinin çoğunda bunun yanında üniversite hastanelerinde de kullanılıyor. Tam teşekküllü birçok özel hastanede de HoLEP kullanılmaktadır. Fakat ücretinin yüksek olmasından dolayı HoLEP yöntemi ile operasyon için hastalar daha çok kamu hastanelerini tercih ediyorlar.