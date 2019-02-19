Siirt merkezli uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt ve Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 8 şüpheli için İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekiplerince Siirt'in Kurtalan ile Batman merkez ile Kozluk ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 45 gram esrar, 2 gram eroin, 30 gram kenevir tohumu, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile 7 fişek, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!
İstanbul'da tüm seferler iptal edildi!
Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor
İlk kez bu kadar keskin kelimeler kullandı!
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum