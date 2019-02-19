Siirt merkezli uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt ve Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 8 şüpheli için İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekiplerince Siirt'in Kurtalan ile Batman merkez ile Kozluk ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 45 gram esrar, 2 gram eroin, 30 gram kenevir tohumu, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile 7 fişek, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

