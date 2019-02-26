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Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 10:29 | Son Güncelleme

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, birinin girişi ağaç kovuğunda olan yer altında toplam 3 depo tespit edilip kullanılamaz hale getirildi. Depolarda yapılan aramada ise 5 tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca, Eruh'un Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın-17' operasyonu düzenlendi.

AĞAÇ KOVUĞUNDAN GİRİŞ

Operasyon kapsamında mayın arama köpeği 'Posta'nın da katılımıyla yapılan aramada, birinin girişi ağaç kovuğunda yer altında toplam 3 depo tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Depolarda ise 4 anti personel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 5 kalaşnikof tüfek, 35 dipçik, 7 kalaşnikof fişeği ve işaret fişeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Depolar kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmatlar imha edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Eruh PKK terör

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
hangi kovukta olrsanız olun bulunup yok edileceksiniz
Siirt şehrim benim.
tanrım ağaç kavuğu nedir!! biraz dikkat edin allah aşkına, siz bir gazetesiniz.
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