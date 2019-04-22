Siirt ve Şırnak'ta nisan ayında ulaşıma kar engeli

SİİRT/ŞIRNAK (AA) - Siirt ve Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 30 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Siirt'in yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle Pervari ilçesinde 21, Şirvan ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı. Şirvan'ın Cevizlik köyünde fırtına nedeniyle elektrik direği devrildi.

Bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince, elektrik direğinin güvenli şekilde kaldırılması amacıyla çalışmalara kısa süreli ara verdi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) ekiplerinin direği yoldan kaldırmasının ardından yol açma çalışmalarına yeniden başlanacak.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerince de yol açma çalışmaları yürütülüyor.

- Siirt-Şırnak kara yolunda heyelan

Kar, Siirt-Şırnak kara yolunun 24. kilometresindeki Sağırsı mevkisinde heyelana neden oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı.