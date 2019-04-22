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Siirt ve Şırnak'ta nisan ayında ulaşıma kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

Etkili olan kar nedeniyle Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde 23, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde de 7 köy yolu ulaşıma kapandı - Siirt-Şırnak kara yolunun 24. kilometresindeki Sağırsı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

SİİRT/ŞIRNAK (AA) - Siirt ve Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 30 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Siirt'in yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle Pervari ilçesinde 21, Şirvan ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı. Şirvan'ın Cevizlik köyünde fırtına nedeniyle elektrik direği devrildi.

Bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince, elektrik direğinin güvenli şekilde kaldırılması amacıyla çalışmalara kısa süreli ara verdi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) ekiplerinin direği yoldan kaldırmasının ardından yol açma çalışmalarına yeniden başlanacak.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerince de yol açma çalışmaları yürütülüyor.

- Siirt-Şırnak kara yolunda heyelan

Kar, Siirt-Şırnak kara yolunun 24. kilometresindeki Sağırsı mevkisinde heyelana neden oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten, kontrollü şekilde sürdürülüyor.

- Şırnak

Şırnak'ta yağmur yerini gece kar yağışına bıraktı.

Kentin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye, merkezde ise 5 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 7 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Siirt Şirvan

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