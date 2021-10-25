Aman dikkat! Merkür retrodayken bunları sakın yapmayın...

Yeni bir şeylere başlamakla, elektronik aletlerle ve anlaşmalarla özdeşleşen Merkür Retrosu, yılda ortalama 3 kere gerçekleşiyor. Gölge zamanlarını da eklersek yıl boyunca hayatımıza fazlasıyla etki ediyor. Ama nasıl? İşte sizler için araştırdığımız Merkür Retrosu'nun detayları!

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Gezegenin yavaşlamaya başladığı zamanlarda da Merkür gölgesi başlamış oluyor.

Çok yavaşladığı için Dünya'dan bakıldığında ters dönüyor gibi görünüyor. Bu dönüş zamanlarına da Merkür Retrosu diyoruz.

Merkür Retrosu, gezegenin geri hareketi ya da ters dönüşü diye ifade edilse de aslında gezegen ters dönmüyor.

MERKÜR RETROSU BİZİ NASIL ETKİLER?

Öncelikle Merkür'ün astrolojik olarak hangi evinizde olduğunu bilmelisiniz. Böylece Merkür Retrosu'nun sizi hangi alanda etkilediğini net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Genel olarak baktığımızda ise Merkür astrolojik olarak iletişim gezegenidir. Bu nedenle retrodayken yeni olan herhangi bir şeye başlamamalısınız.

Bu yenilik imza gerektiren bir iş olabileceği gibi taşınma, ev ya da araç alma, elektronik eşya yenileme veya seyahate çıkma gibi yeni durumlar da olabilir.

İletişimsel sorunlar ve yanlış anlaşılmalar olabilir.

Merkür retrodayken elektronik aletlerde sorunlar yaşanabilir ve internet bağlantılarında problemler çıkabilir.

Bu nedenle aniden ortaya çıkabilecek sorunlar için bilgilerinizi yedeklemenizde fayda var.

Eski ilişkileriniz yeniden canlanabilir ve geçmişinizdeki kişiler tekrar karşınıza çıkabilir.

Ancak genellikle tekrar başlayan eski ilişkiler hüsranla sonuçlanabilir. Bu nedenle Merkür Retrosu'nda eski ilişkilerinize tekrar başlamamanızı öneririz.

Yeni şeylere başlamak yerine yapmak istediğiniz ya da satın almak istediğiniz konularda araştırma yapabilir, hangisinin sizin için daha iyi olacağına karar verip retro sonrası onu hayata geçirebilirsiniz.

Bu süreçte evinizi eski ve gereksiz eşyalardan arındırabilir, evinize Feng-shui yapabilirsiniz.

Yoga gibi dinlendirici ve rahatlatıcı egzersizler yapabilirsiniz.

