Sık vajinal akıntıların önüne nasıl geçilir?

Özellikle menopoz dönemlerinde bu akıntı hormonal sebeplerle azaldığında, kadınlar, ilişki esnasındaki kuruluk ve acıdan dolayı bu salgının ne kadar faydalı bir salgı olduğunu anlayabilirler.
Bu sıvı; şeffaf, kokusuz pişmemiş yumurta akına benzeye bir salgı türüdür ve fizyolojiktir. Yani tedavi edilecek patolojik bir durum değildir! Anormal olan akıntı ise; sıvının sarı, yeşil, kokulu, köpüklü, kaşıntılı, süt kesiği gibi ya da grimsi, ilişkide kötü koku yayan bir türde olmasıdır. Bu tipte bir akıntı patolojiktir ve mutlaka doktora gidip tedavi olunmalıdır.
Vajinal akıntım arttı, ne yapmalıyım?
PATOLOJİK AKINTININ SIK TEKRARLAMAMASI İÇİN
Patolojik akıntının sık tekrarlamaması için ortak kabul edilen bazı tavsiyeler mevcut. Sağlıklı bir yaşam tarzı, akıntı olmaması için de oldukça önemli! Yani sağlıklı beslenme, bol sıvı alımı, düzenli uyku, doğru temizlik alışkanlıkları ve spordan/egzersizdir. Her tür şekerli ve unlu yiyecekten, floramızı bozan paketlenmiş ürünlerden uzak durulmalı. Şekerli gıdalar, mantarın beslenmesine ve mantar mikrobunu pasif/uykudaki halinden aktif ve akıntı, kaşıntı yapar hale getirir.
Flora sağlığımızı korumak için ayran, ev yoğurdu, kefir ev sirkesi, ev turşusu gibi yiyeceklerden uygun sıklıkta ve miktarda tüketilmeli.
Günlük sıvı alımı 12 bardağın üstünde tutmalı. Böylece bütün patolojik sıvılar sulandırarak rahatlıkla boşaltabilir.
HIZLI YÜRÜYÜŞ İLE TOKSİNLERİ ATIN
Hızlı yürüyüş, metabolizmayı hızlandırıp her tür toksini atmanızı sağlayarak tüm vücut sağlığını koruduğu gibi genital bölge sağlığını da korur. İç çamaşırları pamuklu olmalı ve mümkünse gün içinde sık sık değiştirilmeli.
Genital bölgeyi havasız ve baskıda tutacak sıkı pantolon /tight / korse/ bluejean gibi kıyafetler yerine elbise ve etek türü kıyafetler tercih edin. Pantolon giyecekseniz bol ve ince kumaşlar seçin.
Yine temizlik amaçlı yapılan ama yanlış olan bir uygulama da hanımların ilişki sonrası/adet sonrası/ banyoda genital bölgelerini ve vajinal kanalı sabunla yıkamasıdır. Günlük temizliğimizde genital bölgemizi dışardan ve sadece suyla yıkamalıyız. Belki haftada bir, sabun kullanmak gerekirse, PH seviyesi genital bölgeye uygun özel genital bölge sıvı sabunları kullanılmalı.
ÇOK SIK ANTİBİYOTİK KULLANILMAMALI
Çok sık gerekli gereksiz antibiyotik kullanmayalım ki yine floramız bozulmasın. Sonuç olarak sık duş alınmalı, bol su içilmeli, sağlıklı beslenip bir kat iç çamaşırı ve mümkünse havayla temasımızı kesmeyen kıyafetler tercih edilmeli.
Okuyucu Yorumları 0 yorum