Sık vajinal akıntıların önüne nasıl geçilir?

Özellikle menopoz dönemlerinde bu akıntı hormonal sebeplerle azaldığında, kadınlar, ilişki esnasındaki kuruluk ve acıdan dolayı bu salgının ne kadar faydalı bir salgı olduğunu anlayabilirler.

Bu sıvı; şeffaf, kokusuz pişmemiş yumurta akına benzeye bir salgı türüdür ve fizyolojiktir. Yani tedavi edilecek patolojik bir durum değildir! Anormal olan akıntı ise; sıvının sarı, yeşil, kokulu, köpüklü, kaşıntılı, süt kesiği gibi ya da grimsi, ilişkide kötü koku yayan bir türde olmasıdır. Bu tipte bir akıntı patolojiktir ve mutlaka doktora gidip tedavi olunmalıdır.