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Silahın boş olduğunu zannetti! Ukraynalı asker tabancayla oynarken arkadaşını vurdu... O anlar saniye saniye kaydedildi

22.02.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı bir askerin boş olduğunu zannettiği bir tabancayla oynarken arkadaşını vurduğu anlar sosyal medyada gündem yarattı. Telegram’dan paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

Sosyal medyada ismi açıklanmayan bir Ukraynalı askere ait görüntüler gündem olmayı başardı. Elindeki tabancanın boş olduğunu sanarak oynamaya başlayan asker bir anda patlaması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ateşlenen silahla Ukraynalı asker kendisini cep telefonuyla kaydeden arkadaşını vurdu.

GÜLÜMSEYEREK TETİĞİ ÇEKTİ

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Silahın namlusunu kendisini cep telefonu kamerasıyla kaydeden arkadaşına doğrultan asker önce gülümsedi ardından ise tetiği çekti. Silahın ateş almasından sonra video kaydı yarıda kesildi. Vurulan askerin başından yaralandığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

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sosyal medya Ukrayna

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