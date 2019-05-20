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Silahlı çatışmada ölenlerden ikisi defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:34 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 2’si polis 11 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada Bilal Erman ve Murat Erman gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.Olay, dün öğle saatlerinde Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde meydana gelmişti.

Silahlı çatışmada ölenlerden ikisi defnedildi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 2’si polis 11 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada Bilal Erman ve Murat Erman gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmış, yaşanan çatışma esnasında 21 yaşındaki Bilal Erman, 57 yaşındaki Murat Erman, 43 yaşındaki Fahri Harmancı ile 50 yaşındaki Bilal Uğur hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların yakınları arasında hastanede çıkan arbede polis ekiplerince engellenmiş daha sonrasında ise acil servis kısmına gelen ve henüz ismi açıklanmayan bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açmıştı. Hastanenin acil servis önünde meydana gelen olayda ise; 2’si polis toplamda 4 kişi yaralanmıştı. Yaşanan çatışma sonrasında otopsiye gönderilen 21 yaşındaki Bilal Erman ve 57 yaşındaki Murat Erman için ikindi namazını müteakip bir cenaze namazı düzenlendi. Arifiye ilçesi Semerciler Mahallesi Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Ermanlar, Kumbaşı Mahallesi Merkez Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze namazı öncesi ve sonrası Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler mahalleye giden ana yol üzerinde ve cami etrafında olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Jandarma ekipleri cenaze için gelen araçları tek tek aradı.

Silahlı çatışmada ölenlerden ikisi defnedildi

Silahlı çatışmada ölenlerden ikisi defnedildi

Silahlı çatışmada ölenlerden ikisi defnedildi

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