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Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O olayda 8 şüpheli gözaltına alındı

13.03.2023 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde alkollü eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O olayda 8 şüpheli gözaltına alındı

İddiaya göre, alkollü eğlence mekanında çalışan B.Ş. ve E.A., gece saatlerinde son kalan müşteriler R.T. ve C.T.’ye işletmenin kapanacağını söyledi. Müşteriler kalmakta ısrar edince tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan biri, yanında bulunan silahla çalışanlar ve işletme sahibi Selçuk Sorgut’a kurşun yağdırdı.

Kurşunların hedefi olan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılardan işletme sahibi Sorgut hayatını kaybederken, B.Ş. ve E.A.’nın ise tedavisi sürüyor.

Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliler R.T. ve C.T. ile şüphelilerin kaçmasına yardım eden 6 kişiyi Karasu ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya silahlı kavga

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