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Silahlı saldırıya uğradılar, çay içmeye devam ettiler! Şaşkına çeviren anlar kamerada

13.03.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de akıllara durgunluk veren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Cadde üzerinde çay içen 3 kişiye, motosikletli kişilerce ateş edildi. O sırada çay bardaklarını dahi bırakmayan kişiler, saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte şaşkına çeviren o anlar...

Silahlı saldırıya uğradılar, çay içmeye devam ettiler! Şaşkına çeviren anlar kamerada

Akılalmaz olay, dün saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde çay içen 3 kişiye, yoldan geçen motosikletin yolcu koltuğunda oturan bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada bir bina önünde sohbet eden 2 arkadaş saldırıyı fark etmeden konuşmaya devam ederken, motosikletlileri son anda fark eden 3'üncü kişi isabet almamak için eğildi.

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ÇAY İÇMEYE DEVAM ETTİLER

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saldırı sonrasında motosikletliler olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan kişiler, ateş açıldığı sırada dahi bardakları bırakmazken, saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti.

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OLAY ANI KAMERADA

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin cadde üzerinde çay içtiği görülüyor. İki kişi bir binanın kapı önünde sohbet ederken diğeri kaldırımda yürüyor. Bu sırada caddeden geçen motosikletin yolcu koltuğunda oturan bir kişi kaldırımdaki kişilere doğru bir el ateş ediyor. Sohbet eden iki arkadaş yaşananları fark etmezken, kaldırımda yürüyen kişi son anda yere eğilerek kurşunun hedefi olmaktan kurtuluyor. Saldırganlar kaçarken, saldırıya uğrayanlar çaylarını yudumlamaya devam ediyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Çay silahlı saldırı

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