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"Silahlı saldırıya uğradım" demişti! Film yapımcısının oyunu ortaya çıktı: Meğer...

10.06.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olayda film yapımcısı Sertuğ A. kamyonetiyle seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradığını belirtmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçta mermi izleri tespit ederken, boş kovanları da buldu. Sertuğ A.'nın şüpheli davranışları ve olay sonrası silah taşıma ruhsatı başvurusunda bulunması üzerine yönelen ekipler, film yapımcısının kendi aracını kurşunladığını belirledi.

"Silahlı saldırıya uğradım" demişti! Film yapımcısının oyunu ortaya çıktı: Meğer...

Bodrum'da, kamyonetiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ileri süren film yapımcısı Sertuğ A.'nın (49), aracını kendisinin kurşunladığı belirlendi. Gözaltına alınan Sertuğ A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay günü can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsatı talebinde bulunduğu öğrenildi.

Göltürkbükü Jandarma Komutanlığı'na 30 Mayıs saat 12.15 sıralarında, Sertuğ A. tarafından Torba'dan Gölköy istikametinde giderken kamyonetine 3 el ateş edilerek silahlı saldırı gerçekleştirildiği ihbarında bulundu. Bölgeye JASAT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede aracın sağ arka kapı sac üzerinde yaklaşık 5-6 santimetre ebatlarında bir mermi giriş ve çıkış izi tespit edilirken, olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede orman yolu üzerinde 3 adet 9 mm boş kovan bulundu. Ekipler, Sertuğ A.'nın elinden swap örneği alınmasına karar verdi. Ancak Sertuğ A., kabul etmedi.

KOVANLAR İNCELENDİ

Jandarma ekipleri Sertuğ A.'nın tedirgin davranışlarından şüphelenip, soruşturmayı derinleştirdi. Sertuğ A.'nın olayın yaşandığı gün Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek adına kayıtlı 3 bulundurma ruhsatlı tabanca olduğunu ve can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsat talebinde bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda ekipler Sertuğ A.'ya ait 3 tabanca ve bölgede bulunan 3 boş kovanı incelenmesi için 7 Haziran'da Söke Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan incelemede 3 boş kovanın Sertuğ A.'ya ait tabancadan atıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler Sertuğ A.'yı suç uydurduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Sertuğ A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum silahlı saldırı
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