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  4. Şile'de tekel bayisini gasp eden şüpheli kamerada

Şile'de tekel bayisini gasp eden şüpheli kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:48 | Son Güncelleme

Şile'de  bir tekel bayi sahibini silahla tehdit ederek 1830 lirasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şile'de tekel bayisini gasp eden şüpheli kamerada

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir tekel bayisinde yaşandı. İddialara göre, tekel bayisine gelen bir kişi, işyeri sahibine silah çektikten sonra ateş ederek iş yerinin kasasındaki 1830 lirayı aldı.

Olayın ardından tekel bayi sahibi emniyete ihbarda bulundu. Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin Hakan Y.(37) olduğu belirlendi. Hakan Y.'nin tekel bayisine girişi güvenlik kameralarına yansıdı. Hakan Y., aynı gün polis ekiplerince Balibey Mahallesi 75.Yıl Caddesi'ndeki bir market içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise olayda kullandığı düşünülen ruhsatsız tabanca, 3 mermi ve 1745 lira ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin 2 kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından ruhsatsız silah bulundurma ve gasp suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakan Y. , çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şile'de tekel bayisini gasp eden şüpheli kamerada

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tekel bayi Şile gasp

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